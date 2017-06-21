Android'in iOS 11'i Tokatladığı 6 Muhteşem Özelliği!

iOS 11'in duyurulmasının ardından en rakibi Android ile karşılaştırmalar başladı. Bu yazımızda Android'de var olup, iOS'ta olmayan veya eksik olan özellikleri listeleyeceğiz.

Apple, iOS 11 ile birlikte geç kalınmış birçok yeniliği telefonlara ve tabletlere getirmeye çalıştı. Bütün bu yeniliklere rağmen iOS 11’i Android’le kıyasladığımızda çok fazla eksiklik olduğunu görüyoruz. Elbette ki iOS’un Android’den iyi olduğu alanlar var, ancak genel olarak Android’in daha detaylı bir işletim sistemi olduğunu görüyoruz. Gelin, Android 7.0’de olan ama iOS 11’de olmayan 6 başarılı özelliğe birlikte göz atalım.

Birden Fazla Kullanıcı Profili

iPhone ve iPad’e iOS 11 ile birlikte bazı yenilikler geldi, ancak hala birçok eksiği bulunuyor. Zaten iOS 11’e gelen özelliklerin çoğu, yıllardan beri Android’de kullanılan özelliklerdendi. Bu özellikler dışında Android’de bulunan, ancak ne yazık ki iOS 11’lerde bulunmayan çok önemli bir özellik var. iOS 11’de profil ekleme alanı ne yazık ki eksik. Örneğin, aile olarak bir tablet kullanıyorsunuz. Android’de herkesin kendine ait bir hesabı bulunurken, iOS’ta hala(2017) tek bir hesaptan giriyorsunuz. Bu hesabın içerisinde Facebook, Instagram gibi hesaplar da olacak. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor artık.

Birden Çok Rahatsız Etme Zamanlaması

Android’de 'rahatsız etme' planlamalarınızı yapabilir ve istediğiniz günler dışında rahatsız edilmemeyi seçebilirsiniz. Örneğin, bir haftalık düzende bu saatlerde toplantınız var, şu saatlerde uyuyorsunuz, su saatleri kendinize ayırmışsınız gibi alanlar açabilirken iOS’ta yalnızca bir kez rahatsız etme zamanlaması kurabiliyorsunuz.

Tüm Ekranı Ara

Apple’ın mobil yazılımının önceki sürümlerinde de olan evrensel arama özelliği, spotlight ile seçilen metin üzerinden hızlıca arama yapılmasını sağlar. Dar bir metni aramak istiyorsanız son derece yararlı olan bu özellik, diğer alanlarda sınıfta kalıyor. Android’in ekran arama özelliğinde tüm ekranı arayabilirsiniz. Bu da iOS 11’in yetersiz kaldığı anlardan birisi olur.

Tüm Uygulamaların Pencerelerini Temizle

Telefonlarla işlem yaptıkça onlarca uygulama arka planda açılır ve uygulama ile işimiz bittikten sonra arka planda çalışmaya devam eder. Bu uygulamaları kapatmak istediğimizde iOS 11’de temizleme ekranını açarak tüm uygulamaları “teker teker” silmemiz gerekiyor. Android’e baktığımızda ise inanılmaz bir rahatlık var. Android’ler ister teker teker isterseniz de tümünü tek bir tıklama ile temizlemenize olanak tanıyor.

Fotoğraflar Uygulamasındaki Fotoğraf ve Videoları Sil

Aslında Apple’ın bu alanda yeni projeleri var, ancak Android’e göre biraz geç ve eksik kaldığını görüyoruz. iCloud Fotoğraf Kütüphanesi, iPhone’da çektiğiniz fotoğrafların depolama alanlarını bazen temizleyebiliyor. Hatta Apple, iOS 11’de fotoğrafların boyutunu yarı yarıya düşürecek yeni görüntü formatını(HEIF) desteklediğini duyurdu, ancak Android’in Fotoğraf saklama ve temizleme performansını görünce her şey daha rahat olabiliyor.

iPhone Harf Tuşlarındaki Simge Kısayolları

Android’in Google klavyelerinde bulunan harfler üzerindeki simge kısayolları, iPhone’larda bulunmuyor. Aslında bu özellik iOS 11’de var, ancak yalnızca iPad’lerde çalışacak. iPhone’un bu simgeler için çok küçük olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Google klavyelerde son derece şık ve kullanışlı bir şekilde duruyor. Üstelik iPhone 6 ve üstünden daha düşük telefonlarda bile aynı durum geçerli. Sanırım, Apple bu yönde bir karar almayı seçmiş.

Dediğimiz gibi iOS 11’de de güzel ve kullanışlı özellikler var, ancak böyle basit detaylar kullanıcıların hayatını kolaylaştırır. Umarım Apple, iOS 11’in resmi çıkışını yapmadan bu ufak detayları da göz önünde bulundurur.