Android'in Kurucu Ortağı, Kendi Akıllı Telefonunu Çıkaracak!

Android'in kurucu ortağı Andy Rubin, 30 Mayıs tarihinde kendi akıllı telefonunu duyuracak.

Andy Rubin, yeni şirketi olan Essential'ın üzerinde çalıştığı akıllı telefonu resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce Essential, "Büyük bir şey geliyor." diyerek Twitter'da Rubin ve ekibinin olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Yaklaşık 2 ay önce Rubin, ürettikleri telefon ile ilgili küçük bir görsel paylaştı. Görselde telefonun Samsung Galaxy S8 ve LG G6 gibi yuvarlatılmış köşeli ekranlara ve minimal bir çerçeveye sahip olduğunu görebiliyorduk. Daha sonra Google'dan Eric Schmidt, bu telefonun Android ile çalışacağını onayladı. Rubin'in bugünkü tweetlerinde Apple'ın genel merkezi olan Cupertino, California'da konum bildirimi yaptı. Rubin'in firması Essential'ın merkezinin Palo Alto'da olduğunu hatırlatalım.

Ocak ayında, Bloomberg raporlarına göre cihazın kenarları metal, arkası da seramik olabilir. Essential'ın belirttiğine göre cihaz kendine özel bir bağlantı sayesinde cihazın şarj ve bağlantı yeteneklerini genişletecek.

Essential'ın resmi Twitter sayfası şimdilik başka bir detaya sahip değil. Kapak görseli olarak da Rubin'in daha önce zaten paylaşmış olduğu bir görseli kullanıyorlar. Twitter hesaplarındaki profil resmi ise firmanın logosundan oluşuyor. Bu logo US Patent and Trademark Office tarafından patentlenmiş durumda. Ayrıca Essential isimli Twitter hesabı, Rubin ve ortakları satın alana kadar bir kozmetik firmasına aitti.