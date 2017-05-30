Essential Phone'u, Diğer Telefonlardan Ayıran 6 Özellik

Henüz yakın zamanda duyurulan Essential Phone'un diğer cihazlardan ayrılmasını sağlayan 6 özelliği listeledik.

Bu günlerde bir telefonun gerçekten ön plana çıkması için diğer telefonlardan kesin çizgilerle ayrılması ve başka telefonların sunmadığı olanakları sunması gerekiyor. Essential Phone'un ise bu konuda diğerlerinden ayrı olduğunu öne sürecek belli nedenleri var.

Andy Rubin'e göre Essential Phone'u diğer telefonlardan ayıran temel özellikler:

1. Özel mülkiyet

Bu konu, cihazın gizlilik ve güvenliğiyle alakalı. Essential Phone, Android platformunun saf bir sürümüyle birlikte hiçbir şifre çözücü içermeden geliyor.

2. Açık ekosistem

Temel anlamda telefon açık bir ekosisteme sahip. Bunu diğer Android cihazları için de söyleyebiliriz fakat öne sürüldüğü üzere Essential Phone ile daha özgür bir ortam bizi bekliyor.

3. Ustalık

Titanyum bir gövdeye sahip ilk telefon Essential Phone, işçiliğin ne denli üst düzey olduğunu gösteriyor. iPhone veya Samsung 'un aksine, alüminyum yerine titanyum tercih eden Rubin, çok daha dayanıklı bir telefon ortaya çıkarıyor.

4. Güncel yazılım desteği

Bu söz, bir Android telefon için büyük bir söz gibi görünüyor. Android telefonlardan birkaç ay sonra desteğin çekildiği ve medya tarafından unutulduğu göz önüne alındığında Android için güncellemeler kesinlikle çok önemlidir. Essential Phone ise, düzenli olarak güncelleme desteği alacağı yönünde söz veriyor.

5. Kullanımı kolay bir teknoloji

Teknolojik ilerlemeler pek çok biçimde gerçekleşebiliyor ancak çoğu zaman karmaşık arayüzlerin gelmesi, kullanıcılara zor anlar yaşatabiliyor. Essential Phone kullanım kolaylığı konusunda kesin bir taahhüt veriyor.

6. Sadelik

Sonuncu ve en önemli madde, Essential Phone'un sadelik ilkesine dayanıyor. Gerçek kullanımda bizlere nasıl yansıyacak bilmiyoruz fakat kullandıkça göreceğiz. Yazılım ve donanımın müthiş bir uyum içinde olarak, estetik ve sade bir tasarımla karşımızda bulunan Essential Phone vaat ettikleriyle diğer telefonlardan sıyrılmış gibi duruyor.