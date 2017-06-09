Android'in kurucusu ve 14 yıllık yöneticisi Andy Rubin'in geçtiğimiz ay duyurduğu devrimsel akıllı telefonu Essential Phone'un şirketi 1 milyar dolar değere ulaşmak üzere.

Bildiğiniz gibi Android'in kurucusu ve 14 yıldır Android işletim sisteminin başındaki isim Andy Rubin, 2014 yılında Android'teki görevini bırakarak Essential isimli şirketi kurmuştu. Şirketin ilk telefonu olan Essential Phone'un ise geçtiğimiz aylarda yapılırken telefon devrimsel özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Titanyum gövdesi, ince ekran çerçeveleri ve güçlü teknik özelliklerine rağmen amiral gemisi sınıfında rakiplerine kıyasla uygun fiyatıyla öne çıkan Essential Phone, Equidate tarafından yayınlanan rapora göre tanıtıldıktan sonra şirketine 300 milyon dolarlık bir nakit akışı sağladı. Üstelik telefon sadece ABD'de satışa çıkacak olmasına rağmen Essential Phone'un asıl dev yatırımcıları Asya ülkelerinde yer alıyor.

Apple'dan General Mobile'a kadar belki de yüzlerce markanın akıllı telefonunun üretimini üstlenen Foxconn ve Riot Games büyük oyun şirketlerinin de sahibi olan Tencent tarafından da yatırım alan Essential, geleceğin Apple'ı ya da Samsung'u olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca yayınlanan bilgilere göre şirketin aldığı toplam yatırım 900 milyonu geçmiş durumda, en ufak bir yatırım Essential Phone'u 1 milyar dolar yatırımlı bir şirket yapacak.