Android’in Mimarı Essential Phone Hakkında Konuştu!

Bugün tüm dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Android’in arkasındaki isim Andy Rubin, yeni telefonu Essential Phone’u tanıttı. Cihaz diğer amiral gemisi rakiplerine oranla çok daha şık duruyor ve iddialı bir görünüme sahip.

Çoğu otoritenin garipsediği bir ekran tasarımıyla gelen Essential Phone’nun üst kamerası, ekranın alanına girecek şekilde tasarlanmış. Rubin’in şirketi Essential’in ilk ürünü olan cihazın yakışıklı tasarımı kadar, ekranındaki söz konusu tasarım tercihi ise tartışma konusu oldu.

Tartışmalara bizzat katılan Rubin, bir konferans esnasında normal boyutlu bir telefona phablet boyutlu bir ekranın yerleştirilmesi için çalıştıklarını ve bunu başardıklarını vurguladı. Uçtan uca uzanan ekrana engel olmamak için ön kamerayı koyacakları daha iyi bir yer olmadığını, ayrıca Aquos Crystal telefonuyla Sharp gibi diğer akıllı telefon üreticilerinin ön yüzdeki kamerayı telefonun altına yerleştirerek uçtan uca görüntüler ettiklerini de bildiğini söyleyen Rubin, bunun Essential’in standartları arasında yer alamayacağını dile getirdi.

“Selfie çekmek için telefonu çevirmek korkunç bir kullanıcı deneyimi sunacaktır. Yaptığımız tasarımla kamerayı ekrana perçinledik. Evet bu komik görünüyor, ancak simgelerle iç içe ve video izlerken hiçbir şekilde engel olmuyor.”

Rubin, tasarımın açıklanmasına ilaveten görünüşte sadece "Telefon" olarak adlandırılan cihazın modüler aksesuarlarının nasıl kullanılacağına da ışık tuttu. 360 derecelik çekimler yapabilen modüler kamera, cihaz arkasında bulunan iki küçük pinle kolayca bağlantı sağlayacak. Ayrıca tüm aksesuarlar telefonun bataryasından faydalanacağı için kullanıcılar, tüm aksesuarları ayrı ayrı şarj etmeyecekler.

Rubin ayrıca, telefonu ön siparişle satın alan kişilerin 360 derecelik kameraya kavuşacaklarını da yineledi. Telefon arkasında bulunan ufak pin girişlerine uyumlu olarak, çeşitli donanımların geliştirilmesi için anlaşmalar yapacaklarını da vurguladı.

Essential Phone’nun hangi bölgelerde ne zaman satışa çıkacağı net olarak belli değil. Ancak ilk gireceğin pazar olan ABD’de cihaz 699 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu Apple ve Samsung’un amiral gemilerinden 100-150 dolar daha düşük bir fiyat. Detaylar elimize ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalın. :)