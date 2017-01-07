Android'in Ocak Ayı Güncellemeleri Erken Başladı!

Google, her ay yayınladığı güvenlik güncellemelerine erken başlayarak bir önceki sistem açığını hızlıca kapatmaya çalışıyor.

Google, bir süredir Android platformu için aylık güncelleme yayınlamabaşladı. Yayınladığı bu güncellemeler ile güvenlik açıklarını kapatan Google, bu sefer güncellemelere erken başladı. Google'ın aylık güncellemesi, üçüncü parti üreticilerin kendi sistemleri için güncellemelerini yayınlayabilmelerini sağlıyor.

Samsung, LG ve Nexus gibi firmalarda yayınlanan güvenlik güncellemesini kendi sistemleri için yayınladı. Şu anlık amiral gemileri için yayımladıkları güvenlik güncellemesini yayımlayan firmalar, ilerleyen zamanlarda diğer modelleri için de bu güncellemeyi yayınlaması bekleniyor. Yeni güncelleme ile beraber ortaya çıkan büyük güvenlik açığı yetkililer tarafından ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yayımlanan güncelleme ile beraber Andorid 7.1.1 destekleyen Nexus ve Google Pixel cihazları önemli bir güvenlik güncellemesi aldı.