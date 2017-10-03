Android'in kullanıcılara sunduğu nimetlerden çoğu kullanıcının haberi yoktur. Bu makalemizde, Android'in pek bilinmeyen 10 özelliğini inceledik.

Android, özgür bir platform. Bu nedenle pek çok kullanılmayan ve kullanıcılar tarafından bilinmeyen özelliklere sahip. Bazı küçük ya da detay özellikler, kullanıcıların tam da aradığı şey olabiliyor. Bu yüzden bu içeriğimizde çoğu kullanıcı tarafından bilinmeyen 10 Android özelliğini inceliyoruz.

1- Ekran Kilitliyken Sesli Arama

Tüm Android telefonlara Google sesli arama özelliği stok olarak gelir. Fakat bu özelliği sizin aktif etmeniz gerekmektedir. Eğer Google’ın sesli arama asistanını aktif etmek isterseniz, telefonununuzun ayarlar menüsünden Google ayarlarına gidin ve ses ayarlarından ‘Ok Google’ ayarına girin. Burada cihaz, sesinizi tanımlayacak birkaç adım uygulayacak.

Fakat hepsi bu kadar da değil. Bazı cihazlar buna izin vermese de dilerseniz Google sesli arama özelliğini ‘her zaman aktif’ olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece cihazınız kilitliyken dahi ‘ok Google’ dediğinizde sesli arama aktif edilmiş olur.

2- Telefonunuzu Uzaktan Kapatın ya da Sıfırlayın

Telefonumuzu çaldırmak, özellikle cihaz fiyatlarını ve içinde bulundurduğumuz bilgileri düşününce başımıza gelebilecek en kötü şeylerden birisi. İşin maddi boyutu bir yana, kişisel fotoğraflarımız ve bilgilerimizin yabancı kişilerin eline geçmesi bizi zor durumda bırakabilir.

Neyse ki Google’ın bu konuda bir çözümü var. ‘Android cihaz yöneticisi’ sayesinde telefonumuzu anlık olarak takip edebilir, kapatabilir ya da fabrika ayarlarına sıfırlayabiliriz. Bu özelliği etkinleştirmek istiyorsanız güvenlik ayarlarından telefon yönetimine giderek aktif etmeniz gerekmektedir.

3- Karanlık Temayı Etkinleştirin

Çoğu Android cihazın içinde karanlık tema bulunmaz fakat bu tema, cihazın kullanılabilirliğini arttırdığı ve şarj tasarrufu sağladığı için çoğu kullanıcı tarafından istenilmektedir. Eğer kendi karanlık temanızı oluşturmak isterseniz, cihazın erişilebilirlik ayarlarına giderek renkleri tersine çevirebilirsiniz. Renklerin terse çevrilmesi, çoğu markada medya dosyalarını etkilemese de bazı markalar da video ve resimlerde renkler testine dönebiliyor.

4- Chrome Sekmelerinize Farklı Cihazlardan Ulaşın

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı, varsayılan tarayıcı olarak Chrome’ı kullanmaktadır. Bazen tabletiniz üzerinde bir yazı yazarken ya da makale okurken şarjınız bitebilir ve telefonunuzdan devam etmeniz gerekebilir. Böyle durumlarda Chrome’da yeni sekme açın ve sağ altta bulunan son sekmeler seçeneğine tıklayın. Böylece tabletinizde ya da başka akıllı telefonunuzda açık olan sekmelere ulaşabilirsiniz.

5- Belgelerinizi Tarayın

Eskiden herhangi bir belgeyi tarayıp bilgisayara kaydetmek için büyük makineler almanız gerekiyordu. Artık basit bir akıllı telefon ile tüm belgelerinizi tarayıp resim dosyası olarak kaydedebilir ve üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Kalite belki biraz düşük olabilir fakat işlem son derece pratiktir. Evernote gibi uygulamalar belge taramak için son derece idealdir.

6- Pusula ve Barometre

Telefonunuz üzerinde sandığınızdan çok daha fazla sensör bulunmaktadır. Bu sensörler cihazınızı dilediğinizde bir pusula, dilediğinizde barometreye dönüştürür.

Pusula için Smart Compass uygulamasını tavsiye edebiliriz. Barometre için ise Barometer Altimeter DashClock atmosfer basıncını ölçmenize yardımcı olacaktır.

7- Sağlık Takipçisi

Dün gece ne kadar uyudunuz? Bugün kaç adım attınız? Ne kadar mesafe yürüdünüz? Bu ve benzeri sağlık verilerinizi bir akıllı bileklik ya da saat kullanmadan ölçmek isterseniz sağlık uygulamaları size yardımcı olabilir. Google’ın kendi uygulaması olan Google Fit, sağlık bilgilerini ölçmek için faydalı bir uygulamadır.

8- Ekran Kaydı Alın

Android, kullanıcılarına çok uzun yıllardır ekran kaydı alma imkanı sağlıyor fakat YouTuberlar hariç çok az kişi bu özellikten haberdar. AZ Ekran Kaydedici gibi uygulamaları kullanarak ekran üzerindeki gerçekleştirdiğiniz her işlemi kayıt altına alabilirsiniz.

9- Akıllı Kilit

Telefonlarımızda bulunan ekran kilitleri, içinde bulundurduğumuz özel bilgileri düşününce çok daha önemli bir hal alıyor. Fakat örneğin; evimize geldiğimizde ekran kilidinin bulunmasına ihtiyaç duymuyoruz. Ya da kardeşimiz, eşimiz gibi ekran kilidini açmasının sorun olmayacağı kişiler için her defasında kilidi bizim açmamız gerekebiliyor.

Fakat bunun da kısa yolu var. ‘Smart Lock’ özelliği sayesinde güvendiğiniz kişilerin sesini, yüzünü kaydedebilir, güvendiğiniz yerleri kaydederek bu bölge ve kişiler için ekran kilidinin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik için güvenlik ayarlarından ‘Smart Lock’u aktif etmeniz gerekmektedir.

10- Ekran Büyüteci

Bazen küçük yazıları okumak zor olabilir ya da bir fotoğrafta fazladan yakınlaştırma gerekebilir. Bu gibi durumlarda ekran büyütecini kullanarak istediğiniz alanı daha büyük görebilirsiniz.

Ekran büyütecini aktif etmek için erişebilirlik ayarlarından dokunmatik yakınlaştırma seçeneğine gitmeniz ve büyüteci aktif etmeniz gerekmektedir.