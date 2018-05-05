Android'in Önceki Güncellemelerini Nasıl İndirebilirsiniz?

Android'in bir önceki versiyonundan daha mı memnundunuz? Android'in eski versiyonlarını nasıl indirebileceğinizi anlatıyoruz.

Ne yazık ki çoğumuz telefon güncellemeleri konusunda telefon ne isterse onu yapmaya mahkum gibi hissediyoruz. Android'in yeni bir sürümü çıktığında bunu indirmek zorundaymışız gibi oluyor, ancak bu durum pek de öyle değil. Eğer güncellemeden memnun kalmadıysanız önceki sürümlere geçmenizin bir yolu mevcut.

Android'in Önceki Versiyonuna Gitmek İstediğinizden Emin Misiniz?

Android'in önceki versiyonuna gitmek her zaman iyi bir seçenek olmayabilir, bunun sebeplerinden birisiyse önceki sürümde herhangi bir güvenlik açığı olabilir. Eğer eminseniz bunu nasıl indirebileceğinizi öğrenmeniz gerek. Uyarmamız gereken bir başka şeyse güncellemeyi geri getirdikten sonra bazı favori uygulamalarınız bu sürümde çalışmayabilir.

Google, Android'in her yeni güncellemesinde geliştiriciler de yeni bir arayüz tasarlıyor. Samsung veya Huawei gibi şirketler, özelleştirildikleri programlarda iyiler. Çoğu zaman bu değişiklikler geriye dönük herhangi bir programlarla uyumlu değillerdir. Bu tip geriye dönük güncellemeler küçük ve önemsiz özellikleri ve programları sizden alacağı gibi önemli özellikleri de kaybetmenize neden olabilir. Bu yüzden bunu yaparken iki kere düşünmenizde fayda var.

Güncellenmesi En Kolaylardan Başlayalım

Bir Pixel veya Nexus telefonunuz varsa veya telefonunuzun güvenlik kilidini kendi rızanızla açabileceğiniz başka bir Android telefon kullanıyorsanız bu işlemi oldukça basit bir şekilde yapabilirsiniz. Aşağıdaki komutları takip ederek bunu yapabilirsiniz:

Bulut içine atabileceğiniz her şeyi atın, yani dosyalarınızı yedekleyin

Yüklemek istediğiniz yazılım sürümünü ve yüklemek için ihtiyacınız olan tüm programları indirin.

Direktiflerin tamamını okuyun ve ne okuduğunuzu anladıysanız geriye dönük güncellemeyi yapabilirsiniz.

Cihazınızda root olmadan yedekleyemeceğiniz birçok dosya olabilir. Örneğin, oyun ilerleyişiniz ya da mesajlaşma geçmişiniz gidebilir. Fotoğraf ve videolarınızı yedeklemek için cihazınızda Google fotoğraflar ya da benzeri bir program olduğundan emin olun.

Geriye Dönük Güncellemesi Zor Cihazlarda Ne Yapmalıyız?

İşin kötü yanı şu ki insanların çoğu güvenlik kilidini açabileceği cihazlar kullanmıyor. Şirketler, genellikle bu tip cihazlar üretmeyi tercih etmiyorlar. Bu tip bir güncellemelerin geçmiş sürümlerini bulabilmek için en iyi yollardan birisi de güncel forumları ziyaret etmektir.

Güncellemeyi bulmak işin kolay kısmı olsa da daha aşmanız gereken birkaç engel daha var. Normal şartlar altında cihaz güncellemesi bootloader'ın da güncellenmesi anlamına gelir. Cihazınızda geri dönüş yapacağınız için bootloader'ın da önceki sürümüne erişebilmeniz gerekir. Bootloader genellikle cihazın geri döndürülemez parçalarından birisidir, bunu yapabilmeniz içinse telefonlar hakkında gerçekten donanımlı olmalısınız.

Bazen yazılımızın Android için olan versiyonunu geri döndürmesi oldukça basittir ve doğru bir şekilde yapmanız hiç zor olmayabilir. Ancak bu durum her zaman böyle değildir, telefonu derbeder etmeniz olası.

'Custom ROM'lar

"Hayır editör, ben bu konuda ısrarcıyım" diyorsanız bir seçeneğiniz de custom ROM'lardır. Elinizdeki telefon garantisini yakmak istemiyorsanız bu tür ROM'lar iyi bir seçenek olabilir.

Custom ROM dediğimiz şey, sizin gibi kullanıcılar tarafından oluşturulmuş ve değiştirilmiş üçüncü taraf sürümlere verilen genel bir isimdir. Telefon üreticileri buna pek sıcak bakmıyor, ancak ROM'lar kod yazmayı ve telefonlarla uğraşmayı seven kişiler tarafınca yapılıyor.

ROM'lar, Android'in herhangi bir kritik güncellemesini ve yeni özelliklerini içeren, ancak resmi olmayan sürümlerini içerebilir. Ancak telefon garantisini geçersiz kılma ihtimaliniz hala var. Ayrıca özel bir ROM'u yüklemek, resmi yazılımın eski bir sürümünü yüklemek kadar zor. Çokça kullanılan bir telefon modeliniz varsa, XDA Developers gibi yerlerde telefonunuz için özel bir ROM bulabilirsiniz. Bu siteye buradan ulaşmanız mümkün. Umuyoruz yardımcı olabilmişizdir, şimdiden telefonunuzu güle güle kullanın.