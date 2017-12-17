Android'in Tarihi Hakkında Çok Az Kişinin Bildiği 9 Gerçek!

Android işletim sistemi, günümüz akıllı telefon piyasasının bir numarası konumunda. Hal böyle olunca hakkında hiç gizli bilgi bulunmadığı düşünülebilir. Fakat Android işletim sisteminin tarihi hakkında pek çok kişinin bilmediği bazı bilgiler bulunuyor.

Android akıllı telefonlar bir virüs gibi dünyayı sarmaya başlayalı 10 yıldan uzun bir süre geçti. Bu süre içinde Android hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş olmalısınız öyle değil mi? Emin olun Android hakkında hala sizi şaşırtmayı başaracak bilgiler bulunuyor.

İşte Android hakkında çok az sayıda kişinin bildiği 9 gerçek:

1- Android’i Google Kurmadı

Günümüzde her ne kadar Google ile Android birbirine yapışmış iki isim olsa da bu durum her zaman böyle değildi. Android ilk kez 2003 yılında Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears ve Chris White dörtlüsü tarafından kuruldu. Google ise Android’i 2005 yılında satın aldı ve pek çok kişiye göre bu Google’ın en iyi yatırımıydı. Android işletim sisteminin günümüz akıllı telefonlarının %88’ini çalıştırdığını düşünürsek bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz.

2- Android’in Başarısız Bir Girişim Olacağı Düşünülüyordu

Dürüst olmak gerekirse bundan 10 yıl önce Apple devrimsel bir telefon tanıtmıştı. Microsoft ve Blackberry de telefon piyasasına liderlik yapmakla meşguldü. Böyle bir piyasada bir arama motoru ve e-posta şirketinin telefon piyasasına damga vurması beklenmiyordu. Fakat sonuçları hepimiz biliyoruz öyle değil mi?

3- İlk Android Telefon Prototipi Bir Blackberry’ye Benziyordu

Android telefon denince aklınıza ne geliyor? Büyük dikdörtgen bir ekran, ekranın altında sanal ya da led seçenekler, ana ekran ve geri butonları. İlk Android prototipi ise bundan çok farklıydı. Gören herkesin bir Blackberry sanacağı Sooner isimli model arayüz olarak da BlackBerry’ye oldukça benziyordu.

Fakat Apple’ın ilk iPhone modelini tanıtması ile her şey değişti. Artık akıllı telefon piyasasında geri dönülemez bir adım atılmıştı. Android de bir sonraki hamlesini bu yönde yaparak Sooner prototipini rafa kaldırdı ve büyük dokunmatik ekranlı T-Mobile G1’i(HTC Dream) piyasaya sürdü.

4- İlk Android Sürümleri Tatlı Adı Almamıştı

Google’ın Android sürümlerine tatlı ismi vermek gibi bir geleneği vardır. Bazıları tarafından bu durum komik bulunsa da Android versiyonlarını söylerken büyük bir kolaylık ve şıklık katıyor. Dürüst olmak gerekirse standart bir kullanıcı için Oreo kelimesi, Android 8.0’dan daha anlaşılır ve basit.

Eğer teknolojiye yakın biriyseniz Android sürümlerini kolaylıkla sayabilirsiniz. Nougat, Marshmallow, Lollipop, KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich… Peki Android 1.0 ve 1.1’in hangi tatlı isimlerini aldıklarını söyleyebilir misiniz? Bizce sözleyemezsiniz. Çünkü Google, ilk Android sürümlerine bir tatlı ismi koymamıştı.

Android 1.0 ‘Alfa’ ya da Astro Boy(Uzay Çocuğu) olarak isimlendirilmişti. Android 1.1 ise tam olarak tatlı ismi olmayan ‘Petit Four’ olarak adlandırılmıştı. Google ilk kez, Android 1.5 sürümüne Cupcake adını vererek tatlı ismi geleneğini başlatmış oldu.

5- Android 3.0 Telefonlarda Hiçbir Zaman Çalıştırılmayan Tek Sürüm

Apple, 2010 yılında iPad’i tanıtarak Android cihaz üreticilerini çok zor bir durumda bırakmış oldu. Zira Android işletim sistemi yalnızca küçük ekranlı akıllı telefonlar için tasarlanmıştı. Android’in, Apple’ın 10 inçlik tabletleri ile rekabet edebilecek bir yazılımı bulunmuyordu. Google, tabletler için Android 3.0 Honeycomb’u piyasaya çıkardı. Hala başarılı bir işletim sistemi olmasa da üreticiler Honeycomb ile tabletler üretmeyi başardılar. Fakat Apple kadar başarılı oldukları söylenemez.

Ardından Google Honeycomb’u emekliye ayırdı ve Android Ice Cream Sandwich ile birlikte her ekrana uyumlu işletim sistemleri geliştirmeye başladı. Tabi Honeycomb’u bu kadar hor görmemek gerekiyor; hala kullandığımız sanal ekran tuşları Honeycomb’un Android’e mirası.

6- İlk Android Telefonda Sanal Klavye ve Kulaklık Girişi Bulunmuyordu

Bundan 10 yıl kadar geriye gittiğimizde birine gelecekte telefonlarda fiziksel klavye kalmayacak deseydiniz muhtemelen alay konusu olurdunuz. Ne yazık ki HTC de böyle düşünmüş olacak ki ilk Android telefon olan T-Mobile G1’de bir sanal klavye bulunmuyordu. Cihazda bir dahili klavye vardı ancak sanal klavyenin bulunmaması, cihaz dik pozisyonda tutarken yazı yazamamanız anlamına geliyordu. Neyse ki Android 1.1 ile satışa çıkan T-Mobile G1, Android 1.5 güncellemesi ile bir sanal klavyeye kavuşmuş oldu.

Cihazdaki bir başka sorun ise bir 3.5mm kulaklık girişinin bulunmamasıydı. Bunun yerine kulaklığı şarj konnektörüne takarak müzik dinleyebiliyordunuz. Dolayısı ile şarj ömrü oldukça kısa olan cihazda telefonu aynı anda hem şarj edip hem de müzik dinleyemiyordunuz. Hatta bazı üreticiler, bu sorunu günümüzde de yaşamamıza neden oluyorlar.

7- Android Yüzünden Google CEO’su Apple Yönetim Kurulundan Kovuldu

Ticarette rekabet önemlidir. Dolayısı ile dünyanın dört bir yanında yüzlerce teknolojik hizmeti bulunan bir markanın CEO’su olsanız dahi rakibinize fazla yaklaşamazsınız. Bu durumu eski Google CEO’su Eric Schmidt acı bir tecrübe ile yaşadı. 2006 ile 2009 yılları arasında Apple yönetim kurulunda bulunan Schmidt, Android-Apple rekabeti nedeni ile Apple’ın yönetim kurulundan uzaklaştırıldı ve istifa etmeye zorlandı. Nedeni ise Apple yönetim kurulunda iken Android’e ‘casusluk’ yapabilecek olması. Eric Schmidt ilerleyen yıllarda ise Google’ın CEO’luk görevinden istifa etti.

8- ‘WebOS, Android’i Yok Edecek’

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android ilk çıktığında herkes yok olacağını düşünüyordu. Bununla birlikte WebOS için tam tersi bir görüş hakimdi ve WebOS’un Android’i yok ederek Apple’ın gerçek rakibi olacağı düşünülüyordu. WebOS ilk cihazı için Sprint ile anlaştı ve cihaz ilk ay iyi bir satış trendi yakalasa da devamını getiremedi. Üstüne bir de Motorola DROID ve iPhone 3Gs tanıtılınca WebOS tam anlamıyla piyasadan silindi.

9- İlk Akıllı Saat 2010 Yılında Sony Tarafından Tanıtıldı

Pek çok kişi ‘akıllı saat’ terimini ilk kez Apple Watch ile birlikte duydu. Teknolojiye biraz daha yakın kişiler ise Samsung’un yıllar önce bir akıllı saat tanıttığını biliyordu. Fakat çok az kişi Sony’nin 2010 yılında tanıttığı LiveView akıllı saatini bilmektedir. LiveView, akıllı telefona bağlanarak Twitter zaman tüneline ulaşabiliyor, RSS akışını ve SMS’leri gösteriyor ayrıca medya oynatıcıyı kontrol edebiliyordu. Sony, LiveView 2’yi 2013 yılında tanıtsa da Samsung’un Gear S’i kadar ses getirdiğini söyleyemeyiz.