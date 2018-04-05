Android’in Varisi Fuchsia OS’yi Tarayıcınızdan Test Edin!

Google’ın Android ve Chrome OS isimli mobil cihazlar ve bilgisayarlar için ürettiği iki işletim sistemi, günün birinde tarih olacak. Fakat şirket bunu bilerek yapmak istiyor, uzun zamandır yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Fuchsia OS’yi tarayıcınız üzerinden artık deneyebilirsiniz.

Mobil cihazların teknik donanım açısından kapasitesinin artması, onları günümüzün çoğu bilgisayarından daha hızlı ve becerikli kılmaya başladı. Yani her iki sınıfın arasındaki farklar gün geçtikçe azalıyor. En azından şimdilik tablet görevi gören dizüstü bilgisayarların sayısındaki artışı fark edebilirsiniz.

Bu değişim, beraberinde işletim sistemlerini de etkiliyor. Teknik donanımlara işlev kazandıran çekirdek yazılımlar da artık birbirleriyle uyum sağlamak ve bu uyumu arttırmak zorundalar. Google ise dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android için vedaya hazırlanıyor. Aynı veda seremonisi, şirketin pek de yaygın olmayan ve Chromebooklara has işletim sistemi Chrome OS için de geçerli. Yerlerine gelecek varis ise belli: Fuchsia OS.

Uzun süredir Google’ın üzerinde çalışmalar yürüttüğü Fuchsia OS, Android’in yerini alacak. Yani şimdiden aşina olsak fena olmaz. Zira Google’ın bu adımı karşılığında Apple da iPad serisini yeni bilgisayar sınıfı olarak tanıtmaya başlıyor. Değişim her türlü yoldayken, geç olmadan ayak uydurmamız gerekiyor.

Fuschia OS’yi tarayıcınız üzerinde test etmeden önce biraz daha ondan bahsetmek doğru olacaktır. Bu işletim sistemi sıfırdan inşa edilmiş yeni bir ekosistem sunuyor. Yani yepyeni bir çekirdek yapısı ve yeni bir anlayış var.

Kullanıcı arayüzü şimdiye kadar ya kodlarla ya da hareketsiz görsellerle ortaya çıkmıştı. Ancak birazdan uygulayacağınız testlerde, giriş ekranı ve birkaç sabit ayar seçeneğinin nasıl görüneceğine dair fikir sahibi olabilirsiniz. Elbette bu testten tam bir Fuschia deneyimi beklemek imkansız. Sadece Google’ın özel olarak hangi değişimleri yaptığını göreme şansı veriyor.

Demo sürümünde göz atacak çok fazla yer olmasa da giriş ekranı, kullanıcı ekranı, uygulama penceresi gibi seçenekler var. Hem mobil cihazlardan hem de bilgisayarlarınızdan kullanabileceğiniz demoya buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Ekran açıldığında sağ alt köşede yer alan (+) sembolüne tıklayıp, Guest seçeneğinden ana ekrana giriş yapmanız gerekiyor.

Takipte kalın :)