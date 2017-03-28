Android'in yaratıcı Andy Rubin'den akıllı telefon için Twitter hesabında görsel yayınlandı.

Android, Google tarafından geliştirilen bir işletim sistemi olarak biliniyor. Ancak Android işletim sistemini ilk olarak Google kurmadı. Android’in ortak yaratıcısı olan Andy Rubin, Essential’ın planlarını doğrulayacak bir görsel paylaştı. Akıllı telefon piyasası üzerine çalışan Rubin, kişisel Twitter hesabı üzerinden akıllı telefonla ilgili ilk içeriği sunmuş oldu. Görselin bilgi sahibi olmamız açısından pek yardımcı olmadığını söylemem gerekiyor, ancak yine de hiç yoktan iyidir.

Son derece ince bir çerçeve ile gelecek telefonun, sağ tarafında güç ve ses kontrol butonlarını görüyoruz. Bunun dışında herhangi bir bilgi ne yazık ki yer almıyor.

Telefonun üst kısmında ön kameraya ait görüntüler yer almıyor ancak kamera algılayıcının Xiaomi Mi MIX modeline benzer yapıda olabileceği düşünülüyor.

Telefonla ilgili daha önce gelen söylentiler, kenardan kenara çerçevesiz bir tasarım sunacağı şeklindeydi. Özel bir şarj yuvası, birinci ve üçüncü tarafların telefona bağlanması için özel donanım aksesuarların da telefonla birlikte gelmesi bekleniyor. Açıkçası telefonun nasıl bir görünümde ve hangi özelliklerde olacağı konusunda pek fazla fikrim yok, ancak iddialı bir telefon olacakmış gibi duruyor.