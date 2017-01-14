Android'in Yaratıcısından Üst Seviye Akıllı Telefon Geliyor!

Sektöre yeni bir cihaz dahil oluyor. Hem de arkasındaki şirket oldukça sağlam!

Mobil cihazlar konusunda adeta tarihin seyrini değiştiren bir sürecin başlangıcı olan Android Inc.'in kurucularından Andy Rubin, şirketleri Google tarafından 2005 yılında satın alındığında Google bünyesine geçmiş ve 2013 yılına kadar Mobil ve Dijital İçerikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştü.

Daha sonrasında Essential Products Inc. bünyesine geçen Rubin, bu şirketi ile birlikte akıllı telefon sektörüne giriyor. Bu hamle doğrultusunda ilk akıllı telefon bu yılın ortasında tanıtılacak.

Essential sadece akıllı telefon değil, tablet ve cihazları için ürün yazılımları da geliştirecek. Şunu da belirtelim, Essential'ın mobil cihazı sektöre çok farklı bir hava katıp ciddi şekilde damga vurabilir. Bunun sebebi ise şirketin 40 kişilik mobil cihaz ekibini Apple ve Google'dan toplamış olması.

Şirketin daha önceki prototip cihazlarında iPhone 7 Plus'tan bile daha büyük, çerçevesiz ekran ve seramik arka gövde gibi özellikler gözlemlenmekteydi.

Essential bunların yanı sıra Apple'ınkine benzer 3D-Touch özelliği ve manyetik şarj ile aksesuarları üzerinde de çalışmakta. Bakalım Essential'ın cihazı nasıl olacak.