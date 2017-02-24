Android'in Yeni Mesajlaşma Uygulaması MWC'de Ortaya Çıkacak

Google, uzun zamandır ihmal ettiği mesajlaşma uygulamalarını zenginleştirecek ve yeni kozunu birkaç gün içinde düzenlenecek Mobile World Congress'te oynayacak.

Yazılı mesaj metninin mimarisi ne olursa olsun Google diğer şeyler üzerinde yoğunlaştığı için, Android'deki mesaj entegrasyonu her zaman biraz geride kaldı. Bazen bu açığı Google Voice ve Hangouts gibi servislerle kapatmayı tercih etse de; artık gerekli rötuşların zamanı geldi. Söz konusu ihtiyaç Facebook Messenger'ın yayınlanması ve Android Messenger ismini yitirmesinden sonra öncelikli hale geldi.

iPhone sahibi arkadaşlarınız, iMessage'da yeşil renkli kabarcıklardan nefret ediyorlarsa muhtemelen bunu değiştirmek için fazla bir şey yapamıyorlar. Açık kaynaklı işletim sistemi Android'in de elinden gelen bir şey yok. Uygulamanın tarzları ve özellikleri aynı, ancak Android için MWC 2017'de tanıtılacak sürüm biraz daha fazla yeteneğe sahip olacak. Değişiklik günlüğünde, "Desteklenen taşıyıcılarda geliştirilmiş özellikler için basit kayıt" olduğu belirtiliyor; bu nedenle zengin iletişim hizmetlerine (RCS) ve etkinleştirilmiş geliştirmelerine daha kolay erişmeniz mümkün olacak.

Google hakkında bildiğimiz bir şey varsa, şirketin kol yeninde daima bir as bulunduğu. Yani yeni bir mesajlaşma şeması ile buluşmamız sürpriz olmayacak.

Güncelleme, Android'deki RCS desteğini genişletmek için büyük bir hazırlığın parçası gibi görünüyor. Otoritelere göre yeni uygulama, kullanıcıların SMS ve MMS için yedek desteğiyle birlikte yeni nesil mesajlaşma özelliklerini tümüyle deneyimleyebilecekleri bir yer.