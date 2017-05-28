Android’in Yeni Dili Kotlin Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey!

Google 2017'de, Android ortamında Kotlin programlama dilini destekleyeceğini açıkladı. Yazılım geliştiriciler bu durum karşısında hayli heyecanlandılar. Kotlin, sade ve öğrenmesi gayet eğlenceli bir dil. Biz de pek bilinmeyen bu dille ilgili 5 önemli noktayı dikkatinize sunuyoruz.

Google, 2017’de Kotlin programlama diline Android’de destek vereceğini açıkladı. Bu durum için “Kotlin de neyin nesi?” diyenler olabileceği gibi, pek tabii “Peki programlama meraklıları bu durumu neden önemsemeli?” diye soranlar da olabilir. Biz de beş madde ile bu durumu anlatalım istedik.

1- Kotlin Nedir?

Kotlin, JetBrains’in geliştirdiği bir programlama dilidir. JetBrains(bilmeyenler için)’in, IntelliJ IDE’sinin arkasındaki yaratıcı firma olduğunu hatırlatmalıyız. Java geliştiriciler için hazırlanmış şahane bir geliştirme ortamı olan IntelliJ’de artık Kotlin yazabilir ve Java kodlarını Kotlin’e çevirebilirsiniz.

2- Kotlin Neden Birçok Geliştiriciyi Heyecanlandırıyor?

Yukarıdaki tanıtım videosunu izlerseniz, geliştiricilerin heyecanlarını gözünüzle görebilirsiniz. Bunun nedeni IDE’de Kotlin ve Java’nın birbirine otomatik dönüştürülebilmesidir. Ancak temelde Kotlin daha basit ve insan diline yakın olduğu için, Java geliştiricilerin işi kolaylaşıyor.

3- Peki Ya Java’yı Es Geçmeye Mi Çalışıyorlar?

Kesinlikle hayır! Zaten yakın zamanda böyle birşey, kanımızca düşünülemez. Uydu cihazlarından akıllı telefonlara, drone’lardan akıllı televizyona dek Java her yerdedir. Hatta Android Studio’nun yeni versiyonunda Java daha da geliştirildi. Kotlin, Java’yı daha iyi yazabilmeye fayda sağlayacaktır.

4- Uygulamalar Daha İyi Mi Olavak Veya Farklı Görünecekler?

Farklı olma konusunada hayır! Ancak daha iyi görünebilirler. Çünkü geliştiriciler daha hızlı çalışacak ve daha çok zamanları olacak. Bu nedenle arayüz konusuna ağırlık vermeye vakitleri kalacaktır.

5- Kotlin’i Nereden Öğrenebilirim? Nasıl Kullanmaya Başlarm?

Herşeyden önce Kotlin’in sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Android Studio, Eclipse veya IntelliJ IDE’sinde ve hatta tarayıcınızda Kotlin yazabilirsiniz. Buradan birçok eğitim dökümanına ulaşabilirsiniz. Dil çok sade ve kolay. Sıkıcı değil, eğlenceli! Eğer programlama ile ilgileniyorsanız mutlaka göz atın deriz.

