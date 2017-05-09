Android ve Chrome OS'un yerini alacak Fuchsia'nın ağır ağır geliştirilmesine devam ediliyor. Android'in hantal yapısını sağlayan Linux çekirdeğinden kurtulup kendi çekirdeğini geliştiren Google'ın, önümüzdeki hafta düzenlenecek konferansta yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Google’ın işletim sistemi Android'in ilk akıllı telefonlar piyasaya çıktığında bu kadar büyük bir işletim sistemi olmasını kimse beklemiyordu. İşletim sisteminin açık kaynak kodlu olması ve herkese açık bir şekilde paylaşılması sayesinde akıllı telefon sektörünün %80’ninden fazlasında kullanılan Android, Google’ın kasasını çok iyi bir şekilde dolduruyor. Google bu sıralar yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Fuchsia isimli işletim sistemi, Linux çekirdeğini kullanan Chrome OS ve Android işletim sistemleri yerine bizzat Google tarafından geliştirilen Magenta çekirdeğini kullanıyor.

Bu sıralar, gelen görseller aracılığı ile öğrendiğimiz işletim sistemi, ileride Google’ın varsayılan işletim sistemi olabilir. Bugün, Fuchsia’ya ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler gördük. Google’ın bu işletim sistemini ne zaman duyuracağı bilinmemekle birlikte, önümüzdeki hafta Google IO 2017 konferansında kilit bilgileri sunması bekleniyor.

Yeni işletim sistemini birlikte modern telefonlar ve hızlı işlemciye sahip modern kişisel bilgisayarlar çok daha hızlı çalışacak. Macenta uygulamaları ve sistem arabirimi, başlangıçta iOS ve Android ile çapraz platform uygulamaları oluşturmak için yazıldı.

Fuchsia’yı test etmek isteyen geliştiriciler, GitHub üzerinden işletim sisteminin açık kaynak kodlarına ulaşabilirler.