Lineage OS 15.1'e 2 Yeni Cihaz Desteği Daha Geldi!

Android dünyasının belki de en efsane custom rom çalışması olan CyanogenMod'un yapımcılarından gelen Lineage OS 15.1'e yeni telefon destekleri gelmeye devam ediyor.

Custom rom olayının en heyecan verici taraflarından biri de telefonunuzun zincirlerini kırması. Telefon üreticilerinin ve Android'in sizlere 'buna maalesef izin vermiyorum' dediği her sınırı aşabileceğiniz, telefonunuzun donanımı izin verdikçe yazılımsal bütün engelleri aştığınız custom rom'lar, içine girenlerin çıkmakta zorlandığı bir dünya.

Öyle ki custom rom kullanımı sayesinde, senelerdir aynı akıllı telefondan verim almayı sürdüren binlerce kullanıcı mevcut. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak piyasaya çıkan ve destek verilen cihaz sayısı günden güne artan Lineage OS 15.1'e iki yeni cihaz desteği eklendi. Xiaomi Redmi Note 4 ve HTC One A9 kullanıcıları artık Lineage OS 15.1 kullanabilirler.

Android Oreo 8.1 üzerine inşa edilen ve hem hız, hem görsellik hem de kullanışlılık açısından harika özellikler içeren Lineage OS 15.1'i HTC One A9'da kullanmak için buraya, Xiaomi Redmi Note 4 için ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Lineage OS 15.1'e kısaca bir göz atmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: