Android'deki Mesajları Daha Kolay Kopyalayabileceksiniz

İki faktörlü doğrulama furyasına Android de katıldı. Teknoloji dünyası için küçük ancak telefonların kullanımı açısından büyük bu gelişme, mesajları kopyalamanızı kolaylaştırıyor.

Google'ın geliştiriciliğini yaptığı Android telefonlarda, artık mesajlarınızı kopyalamak çok daha basit. Aldığınız herhangi bir mesajı iki faktörlü kimlik doğrulaması ile tek bir dokunuşla kaydedebiliyorsunuz.

Hesaplarınızı güvenceye almak adına iki faktörlü kimlik doğrulama sisteminizi kullanıyorsanız muhtemelen bu işlemin nasıl olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kısaca anlatmamız gerekirse: Parolanızı girdikten sonra aldığınız mesajı önceden ezberleyip, kodu ulaşmak istediğiniz uygulama ya da siteye girmek için kullanabilirdiniz. Bu biraz zorlayıcı bir işlemdi. Ancak Android mesaj sistemiyle bu işlemi yapmak artık çok çok kolay.

Yeni güncellemeyle birlikte Android cihazınız bir doğrulama kodu aldığınızı tespit ediyor. Bununla birlikte, yalnızca kodu kopyalamanız için size bir seçenek sunuyor. Uygulama güncellemesi ise hala telefonunuzda olmayabilir. Ancak henüz güncelleme almadıysanız endişelenmeyin, cihazınıza bu yenilik kısa bir süre içerisinde gelecektir. Son olarak eklememiz gerekirse Google, bu özelliği sunan ilk şirket değil. Xiaomi ve diğer Çinli telefon şirketleri bu yeniliği öncesinde sunmuştu.