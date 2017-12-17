2017 yılı da mobil platformlar için son yıllardan farklı olmadı. Her yeni sene onbinlerce yeni uygulama ve oyun yayınlanan mobil dünyada, bu yıl çıkan ve en beğenilen 12 yazılımı sizler için derledik.

Son yıllarda mobil cihazların hem donanımsal, hem de yazılımsal olarak büyük aşama kaydetmesiyle, bu cihazlara tasarlanan yazılımlar da ivme kazanmış durumda. Özellikle aynı işlevi gören bir çok yazılım arasından, diğerlerine oranla daha inovatif bakış açısıyla gelenler ön plana çıkıyor.

Sadece kendi platformuna oyun tasarlayan Nintendo gibi devlerin de mobile sektöre iyiden iyiye giriş yapmasıyla fazlasıyla dolu bir yıl geçirdik.

İşte geçtiğimiz yıldan akılda kalan ve beğenilen 12 farklı yazılım:

1. Animal Crossing: Pocket Camp

Kökeni 2000'lerin başına dayanan, Nintendo'nun sağlam serilereinden Animal Crossing'in iOS çıkarması oldukça başarılı oldu. Switch ile eski serilerini yeniden şaha kaldıran Nintendo, çıkışını iOS'ta da sürdürdü.

iOS için indirebilirsiniz.

2. Astro

Astro, "Bir mail programı ne kadar farklılaşabilir?" sorusunun cevabını aramış ve bulmuş gibi. Yazılıma entegre edilmiş bir chat-bot aracılığı ile tercihlerinizi özelleştirebileceğiniz Astro'yu denemenizi öneriyoruz.

Android | iOS için indirebilirsiniz.

3. Ballz

Ubisoft'un alt kuruluşlarından olan ve sağlam oyun serileri bulunan Ketchapp Games'in ürünü olan Ballz, BBTAN'ın geleneksel oynanışını daha steril grafiklerle sunuyor.

Android | iOS için indirebilirsiniz.

4. Clips

Snapchat ve iMovie'nin karışımı olarak niteleyebileceğimiz Clips, iOS cihazlara özel bir uygulama. Kısa filmlerinizle uzun videolar tasarlayabileceğiniz uygulama, tomarla efekt ve çeşitli emojiler de içeriyor.

iOS için indirebilirsiniz.

5. Datally

Ülkemizdeki internet paketleri ve fiyatları malumunuz... Siz de internet kullanımızı takip etmekte zorlanıyorsanız ve ay sonunda kabaran faturalarla karşılaşmak istemiyorsanız, bu program aracılığı ile mobil veri kullanımızı sınırlandırabilir ve kullanımlarınızı takip edebilirsiniz.

Android için indirebilirsiniz.

6. Google Assistant

Google'ın Pixel modelini geliştirirken telefon için tasarladığı Google Assistant, telefona sahip olmayan kullanıcıların da beğenisine sunuldu. Üstelik iOS kullanıcıları da deneyebilir.

Android | iOS için indirebilirsiniz.

7. Halide

Komşunuz Halide teyzenin gün içerisinde neler yaptığını takip edebileceğiniz bir program... Değil tabi ki! :) iOS kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bu uygulama ile iOS cihazınızı profesyonel bir kameraya dönüştürebilirsiniz. Daha çok işin uzmanlarına hitap eden program, kameranın kontrolünü tüm manuel ayarlarla ele geçirmenizi sağlayacak.

iOS için indirebilirsiniz.

8. HQ

Toprağı bol olsun; Vine'ın yapımcıları tarafından tasarlanan bir yarışma oyunu HQ... Biraz İngilizceniz varsa çok eğleneceğiniz kesin..

iOS için indirebilirsiniz.

9. Ikea Place

Listede yer alan en işlevsel programda sıra... Ikea'nın ürün yelpazesinden istediğinizi seçiyorsunuz ve arttırılmış gerçeklik aracılığı ile evinizde nasıl duracağına bakıp öyle satın alıyorsunuz. Oldukça yaratıcı ve denemeye değer.

iOS için indirebilirsiniz.

10. Super Mario Run

Super Mario Odyssey ile 2017'nin En İyi Oyunu ünvanına koşan Nintendo, Mario silahını Android ve iOS için de oynuyor. Mario'nun klasik oynanışını Rayman mekanikleri ile birleştiren oyun oldukça keyifli bir oynanış sunuyor.

Android | iOS için indirebilirsiniz.

11. TBH

Arkadaşlarınızın sizin hakkında ne düşündüğünü görebileceğiniz ve onları oylayabileceğiniz bu uygulama kısa sürede 5 milyon indirmeye ulaştı. Facebook'un bu ilgiyi fark edip uygulamayı satın alması sonrası, önümüzdeki aylarda bu uygulamanın adını daha sık duyacaksınız.

iOS için indirebilirsiniz.

12. Yarn

Yarn son dönemde oldukça popüler olan bir türe eğiliyor; Mesajlaşma simülasyonu! Her gün güncellenen türlü türlü hikayeyi sanki biriyle mesajlaşırcasına oynayabilir ve kendi kararlarınızı verebilirsiniz. Tıpkı HQ gibi, bu oyun da biraz İngilizce bilgisi gerektiriyor.

Android | iOS için indirebilirsiniz.