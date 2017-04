Android işletim sistemi denilince akla oyunlar, sosyal medya uygulamaları ve fotoğraf paylaşımı yapabileceğiniz uygulamalar geliyor olabilir, ama kodlama uygulamaları da hatırı sayılır bir popülerlikteler.

Android temelli akıllı telefonunuzu hangi amaçla kullanıyorsunuz? Telefon görüşmesi yapmak? Facebook'ta iletişim kurmak? Oyun oynamak? Kod yazmak?

Evet doğru, kod yazma işlemi Android kullanıcıları arasında son derece yaygın. En iyi HTML editörleri, Google Play Store'dan milyonlarca kez indirildi. Hem profesyoneller hem de hevesli amatörler, bu uygulamaları keyifle kullanıyorlar. Sizin de kullanabileceğiniz en iyi HTML editörlerinden bazılarını derledik.

1- WebMaster’s HTML Editor Lite

WebMaster's HTML Editor Lite; JavaScript, CSS, PHP ve HTML mimarilerini destekleyen bir kaynak kodu düzenleyicisi. Çok fazla ek özellik sunmuyor, ancak temel eylemleri başarıyla gerçekleştiriyor. Söz dizimi vurgulama, satır numarası, uzman ekran kodlama düğmeleri ve dahili bir dosya gezgini içeriyor. Ücretsiz olan uygulamanın ekstra özelliklerini satın almak isterseniz 4 dolar ödemek zorundasınız.

2- AWD

Uygulama PHP, CSS, JS, HTML ve JSON dillerini destekliyor. FTP, FTPS, SFTP ve WebDAV mimarileriyle projeleri uzatan yönetebiliyor ve ortak çalışmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulamanın kod vurgulama, kod tamamlama, satır numaralandırma ve ön izleme gibi beklendik özelliklerinin yanı sıra bazı ekstra becerileri de mevcut. Söz konusu yetenekler arasında hata kontrolü, devamlı kayıt gibi çarpıcı ögeler bulunuyor. AWD tamamen ücretsiz.

3- DroidEdit

DroidEdit Windows'taki Notepad ++ ile benzerlik gösteriyor. HTML, PHP, CSS ve JavaScript kodlarının yanı sıra C, C ++, C #, Java, Python, Ruby, Lua, LaTeX ve SQL'i de destekliyor. DroidEdit, arayüz olarak listenin en renkli ismi zira pek çok temaya sahip. Ücretsiz olarak indirilebiliyor ama ek özellikler için 2 dolar talep ediyor.

4- Quoda Code Editor

Quoda Code Editor, listedeki diğer isimler kadar tanınmasa da müthiş bir yelpaze sunuyor. Uygulama ActionScript, C, C ++, C #, CSS, Haskell, HTML, Java, JavaScript, Lisp, Lua, Markdown, Objective-C, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, Visual Basic ve XML yapılarını destekliyor. Quoda Code editör ücretsiz, lakin Dropbox ve Google Drive, canlı HTML ve Markdown desteği için 2 dolar talep ediyor.

5- Jota Text Editor

Jota adından da anlaşılabileceği gibi öncelikle bir metin editörü, ancak HTML kodlama işlemleri için de ideal. Beş milyondan fazla kez indirilen uygulama, Google Play Store'da inanılmaz puanlar toplamayı başarmış ve bu konuda listedeki diğer isimlerin önünde.