Google, uygulama geliştirmeyi daha kolay bir hale getirmek için C++ ve Java'ya ek olarak Kotlin programlama dili ile Android'de uygulama geliştirilebileceğini duyurdu.

Dünkü Google konferansında yapılan önemli duyurulardan birisi de, Android programlamada yeni bir dilin işlevsel olması oldu. Android geliştiricileri normalde Java ve C++ programları üzerinde uygulama tasarlayabiliyordu. Google’ın yaptığı yeni duyuruya göre, bu iki programlama diline ek olarak Kotlin programlama dili de Android uygulaması geliştirmek isteyen kullanıcılar için açıldı.

Google’ın geliştiriciler için ücretsiz olarak sunduğu Android Studio’ya eklenen Kotlin dilini, bugün indirebilir durumda ve eğer isterseniz ilk çalışmalara başlayabilirsiniz. Kotlin, IntelliJ’yi yaratan JetBrains tarafından geliştirildi. Android Studio’nun Intellij IDE the Java IDE üzerine kurulduğu düşünülürse Kotlin’in Google’a yabancı kişiler tarafından yapılmadığını görüyoruz.

Google, Apache 2.0 lisansı kapsamında açık kaynak kodlu proje Kotlin’i “ Android’e uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha eğlenceli bir hale getireceğini düşünüyoruz. Kotlin, zekice tasarlanmış olgun bir dil” olarak tanımlıyor. Google’ın bu dili tercih etmesinin ardında, Kotlin’in derleyicisinin Java bayt kodunu kullanması yatıyor. Bu durumu açıklamak gerekirse, kod yazarken ister Java dilini isterseniz de Kotlin dilini kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yalnızca Kotlin’i kullanmadan, iki farklı dilin kullanışlı yerlerini alabilirsiniz.

Kotlin’i kullanmaya başlamak için Android Studio 3.0 ön izlemesini indirin, mevcut Java dosyalarınızdan birini açın ve ardından kod menüsünde “Java dosyasını Kotlin Dosyasına Dönüştür” seçeneğine tıklayın. Bu noktadan sonra Android Studio, projenize Kotlin koduna değiştirecek ve bu şekilde devam etmenizi sağlayacak.