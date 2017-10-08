Android kullanıcıları, hiçbir zaman üreticilerin stok olarak gönderdiği uygulamalara razı olmaz. O halde en iyi müzik çalar uygulamalarını kullanmamızda bir sakınca yok.

Android işletim sisteminin en güzel özelliği, dilediğiniz kadar kişiselleşmeye ulaşabiliyor olmanızdır. Akıllı telefonlar ile birlikte müzik anlayışımız tamamen değişti. Artık bir kaset çalar ya da iPod kullanmak yerine akıllı telefonumuza sayısız müzik indirebiliyoruz. Binlerce şarkıyı akıllı telefonumuzdaki tek bir uygulama ile dinleyebiliyorsak, bu uygulamanın da güzel görünmesini ve faydalı özelliklere sahip olmasını isteriz.

Hemen her telefon markasının kendine ait bir müzik çaları vardır ve bu müzik çalar genellikle basit ayarlara ve kötü bir arayüze sahiptir. Neyse ki Google Play Store’da, her türlü ses ayarına ulaşabileceğiniz ve birbirinden farklı arayüzleri bulunan pek çok müzik çalar bulunuyor.

İşte Google Play Store’da bulunan en iyi 4 müzik çalar:

Pulsur, Android kullanıcılarının en çok tercih ettiği müzik çalarlardan biridir. Sade bir tasarımı olmasına karşın oldukça güzel animasyonlar ve renk temaları içerir. Uygulamada ayrıca aralıksız oynatma özelliği, Chromecast desteği, ana ekran widget’ı da bulunuyor.

Eğer akıllı bir müzik çalar istiyorsanız, Phonograph tam size göre. Müzik çalar, şarkı çalarken ekranda bulunan içeriğe göre renk değiştirir. Ayrıca çalan şarkının bilgileri eksikse otomatik olarak indirip tamamlar. Hatta dilerseniz şarkıların albüm kapaklarını indirebilir ya da galerinizde bulunan resimlerden bir albüm kapağı belirleyebilirsiniz.

Pi, kullanabileceğiniz dört farklı temaya sahiptir ve kütüphanesinde pek çok farklı liste bulunmaktadır. 5 bantlı dahili ekolayzer, Bass Boost, 3D Reverb Efektleri ile her ayarı tek tek ayarlamak isteyenler için idealdir. Ayrıca Pi Power Share ile müziklerinizi arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu uygulama ücretsizdir fakat uygulama içi reklam içermektedir.

BlackPlayer son derece işlevsel özelliklere sahip basit ve şık bir müzik çalardır. Fakat size yeterince şık gelmediği takdirde yazı tipini ve arayüz renklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. BlackPlayer ücretsizdir ve reklam bulunmamaktadır.