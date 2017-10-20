Androidcilerin %95'i İndirdikleri Oyunları 30 Günde Siliyor!

Bir mobil pazarlama stratejileri şirketi olan Apptopia, yayınladığı rapor ile Android kullanıcılarının indirdiği uygulamalara sadık kalma konusunda iOS kullanıcılarına göre 2-3 kat daha kötü olduğunu belirtti.

Çok sevilen Star Wars serisinin mobil oyunu olan Star Wars Galaxy of Heroes, Android platformunda yaklaşık 10 milyon kez indirildi. Bu da oldukça iyi bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu gösteriyor öyle değil mi? Maalesef değil. Android platformunda ‘iyi’ bir oyunu indiren her 100 kişiden 95’i oyunu bir aylık bir süre içinde siliyor.

Herkes bilir ki akıllı telefon kullanıcıları indirdikleri mobil uygulamalara asla sadık kalamazlar. Fakat yeni yapılan bir araştırma, Android kullanıcılarının iOS kullanıcılarına göre uygulamaları silmek konusunda iki hatta üç kat daha aceleci olduğunu gösteriyor.

Uygulama mağazaları milyonlarca uygulama ile dolu, tüketicilerin ilgisi kolaylıkla farklı bir oyunlara, uygulamalara kayabiliyor. Eğer bir uygulama, kullanıcılarının %80’ini iki-üç haftalık bir süreçte kaybediyorsa bu normal bir şey. Eğer uygulama yayınlandıktan sonra iki haftalık süreçte kullanıcıların sadece %70’ini kaybettiyse bu, uygulamanın başarılı olduğunun bir göstergesidir. Tabi bu durum 2015’te böyleydi.

Mobil pazarlama stratejileri şirketi Apptopia’nın bugün yayınladığı rapor, akıllı telefon kullanıcılarının uygulamalara bağlanma konusunda daha önce hiç olmadığı kadar kötü olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle Android platformunda geliştiricilerin işi son derece zor.

Play Store’da en başarılı oyun olan Galaxy of Heroes’u bir aydan daha uzun süre cihazında bulunduran kullanıcıların oranı yalnızca %6.5. Marvel’ın tüm süper kahraman ve kötülerinin bulunduğu Marvel Future Fight’ta ise bu oran %4.1. Görünüşe göre Android kullanıcılarına oyun beğendirmek kolay değil.

Apptopia, iOS kullanıcılarının da uygulamalara fazla bağımlı kalamadıklarını, fakat iOS kullanıcılarının bir uygulamayı 30 günden fazla cihazlarında tutma oranlarının Android kullanıcılarına göre 2-3 kat daha fazla olduğunu belirtti.