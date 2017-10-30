Android Kullanıcılarından Google'a Hamburger Eleştirisi

Son Android Oreo güncellemesinin ardından Google, emoji setinde kritik bir hata yaparak peyniri köftenin altına konumlandırdı. Bunun üzerine kullanıcılar bu 'büyük' hata için Google'ı topa tuttu.

Teknoloji ve iletişim yöntemlerimiz geliştikçe, dertlerimiz de farklı bir boyuta ulaşıyor. Bazı Android Oreo kullanıcıları, yeni güncellemenin emoji setinde bulunan hamburger emojisindeki peynirin konumu nedeni ile Google’ı topa tuttu. Öyle ki; Google CEO’su Sundar Pichai, Twitter üzerinden kısa bir açıklama gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Hamburgerlerde McDonald's’ın belirlediği endüstri standartları gereği peynirin, köftenin üzerinde bulunması gerekiyor. Fakat Google’ın yeni güncellemesindeki emoji setindeki hamburgerde peynir, köftenin altında bulunuyor. Bu kritik hata Android Oreo kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve büyüm bir kesim Google’ı ‘standartları’ dikkate almadığı için eleştirdi.

Google CEO’su Sundar Pichai, dün sabah saatlerinde emojiyi eleştiren bir tweeti alıntılayarak alaycı bir şekilde, 'eğer arkadaşlarımız bu değişikliği en doğru şekilde yapmayı kabul ederlerse Pazartesi günü tüm işimizi bırakıp bu konuya odaklanacağız' dedi. Sonuçta Google, bir teknoloji devi olarak hamburger standartlarını görmezden gelemez.

Artık işletim sisteminin kararlılığı ve işlevselliğini, cihazların performans ve uzun ömürlülüğünü unutun; güncel sorunlarımız emojilerin şekillerinden ibaret. Bir sonraki sorunumuz yazı fontları olursa şaşırmayın.

Sizce kullanıcılar emojiden şikayet etmek konusunda haklılar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.