Android Kullanıcılarını Tedirgin Eden '1975' İsimli Hata

Akıllı telefon piyasasının en çok kullanılan işletim sistemi olan Android, şu sıralar sıra dışı bir hata ile adından söz ettiriyor. Her ne kadar bu problem çok büyük olmasa da kullanıcıları tedirgin etmedi değil.

Birçoğumuz, akıllı telefonlarda bazı sıra dışı hatalara tanıklık edebiliyoruz. Kimi kullanıcılar bunları istemeden tespit ederken, kimileri ise hataları bulmak konusunda yoğun uğraş veriyor. Hatta yakın bir tarihte iPhone modellerini ilgilendiren, WhatsApp üzerinden gönderilince telefonun kapanmasına neden olan bir kod ile tanışmıştık. Bu kod sayesinde birçok Android kullanıcısı, iOS kullanan arkadaşlarını canından bezdiren şakalar yapmıştı. Şimdiki durum ise sadece Android kullanıcılarını ilgilendiren bir durum.

Yeni tespit edilen hataya göre, arama çubuğuna ve Google App'e "the1975..com" ya da "Vizela viagens" yazdığınız zaman, karşınıza aniden SMS iletileriniz çıkıyor. Tabii bu kelimeleri yazarken tırnak işareti olmamalı. Hatanın keşfedilişi ise en az kendisi kadar ilginç. Bir Reddit kullanıcısı, "the1975..com" terimlerini yanlışlıkla aratıyor ve anlamsız bir şekilde SMS kayıtlarının karşısına çıktığını görüyor. Yine bir başka Reddit kullanıcısı ise "Vizela viagens" terimini aratıyor ve sonuç yine aynı. İki kullanıcı da yaptıkları bu arama neticesinde farkında olmadan Android cihazlarda bir hata keşfediyorlar. Daha sonra birçok Reddit kullanıcısı bu kelimelerin varyasyonları olan “Vizel Viagens”, “Izela Viagens” ve “Zela Viagens” gibi terimlerle arama yapıyor ve hatanın yaşandığı fark ediliyor.

Yapılan tahminlere göre bu hatanın meydana gelme sebebi, işletim sisteminin bahsi geçen kelimeleri “SMS içeriklerini açmak” şeklinde yorumlamasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda Google Asistan’dan metin mesajlarını göstermesini istemeniz, meydana gelen hata ile aynı kapıya çıkıyor. Bu sorun şimdilik çok büyük bir problem olarak algılanmasa da, benzeri açıkların farklı kelimeler ile farklı uygulamaları açma ihtimali biraz endişe yaratmıyor değil. Son olarak bu sorunun yeni olmadığını, Android 6.0 sürümünde de tespit edildiğini ekleyelim.