Google Play’de işinize yarayabilecek ve muhtemelen bilmediğiniz 6 ipucunu sizlerle paylaşıyoruz.

Google Play Store’da bilmiyor olabileceğiniz bazı özellikler bulunuyor. Sizlerle bunların içinden en faydalı 6 tanesini paylaşıyoruz. Bu özellikler sayesinde Google Play’i daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz.

Google Play’i Kendiniz Güncelleyin

Google Play, otomatik olarak güncellense de bazı durumlarda (Android cihazınızı sıfırlamak gibi) uygulamayı kendiniz güncellemeniz gerekebilir. Play Store uygulamasında ayarlara girdikten sonra, ekranı en aşağıya kaydırdığınızda Play Store versiyonunu göreceksiniz. Ona birkaç kez tıkladıktan sonra, güncelleme işlemi çok kısa bir süre içinde başlayacaktır.

Google Play’deki İçeriği Kısıtlayın

Herhangi bir Android cihazı kullanan bir çocuğunuz varsa, onlara yönelik olmayan uygulamalara erişimlerini kısıtlayabilirsiniz. Google Play ayarlarındaki “Ebeveyn denetimleri” bölümünden içerik kısıtlamalarını düzenleyebilirsiniz.

Hesabınız Üzerinden Başka İnsanların Uygulama Satın Almasını Engelleyin

Birçok insan, kredi kartıyla Google Play uygulamasını eşleştirir. Ve böyle bir durumda, Android cihazınızı kısa bir süreliğine kullanan birinin -özellikle de bir çocuğun- yanlışlıkla bir uygulama satın alması çok yüksek bir ihtimaldir. Hatta bunun birçok örneği de mevcut. Play Store ayarlarında “Satın alma işlemleri için kimlik doğrulaması iste” seçeneğini etkinleştirerek bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Android Uygulamalarını Doğrudan Bilgisayarınızdan İndirin

Bilgisayarınızın başındayken Android cihazınıza hiç dokunmadan bir uygulama yükleyebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızdan indirmek istediğiniz uygulamanın Google Play sayfasına gidin ve “Yükle” butonuna tıklayın. Google şifrenizi girin, uygulamanın yüklenmesini istediğiniz cihazınızı seçin ve “Yükle” tuşuna basın.

Google Play’deki Bölge Kısıtlamalı Uygulamaları İndirin

Eğer Play Store’daki bir uygulamayı, sadece belli bölgelerde kullanıma sunulduğu için indiremiyorsanız, sizi uygulamanın kullanıma sunulduğu ülkelerden birindeymiş gibi gösterecek bir VPN kullanarak uygulamayı sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz.

Google Hesabınıza Bağlı Cihazları Yönetin

Google Play’in masaüstü versiyonunda, ayarlar bölümüne giriş yaparak şimdiye kadar Google Play hesabınıza hangi cihazlardan giriş yapıldığını görebilir ve “Görülebilirlik” sütunu altında yer alan kutucuklardaki tikleri kaldırarak bu cihazların bir daha Play Store’da görünmemesini sağlayabilirsiniz.