Chrome, Android kullanıcılarının en çok tercih ettiği web tarayıcısı olduğu için Google tarafından sürekli geliştirilmeye çalışılan bir uygulama. Bu geliştirmelerin çoğu insanlar tarafından bilinse de, bazıları açığa çıkmamış olabiliyor.

Android'de hızlı bir web deneyimine olanak sağlayan Chrome tarayıcısı, birçok faydalı özelliğe sahip. Google Chrome, rakiplerine sırasını kaptırmamak için sürekli kendini geliştiriyor. Son yapılan güncelleştirmeler ile insanların tarayıcıda gezme deneyimini daha da kolay hâle getirecek birçok yenilik sunuldu. İşte bu yeniliklerden bazıları:

Kolaylaştırılmış Sekme Açma İşlevi

Artık Samsung İnternet Tarayıcısında olduğu gibi yeni sekme açmak için ekranda zor işlemler yapmanıza gerek yok. Yeni sekme açmanız için yapmanız gereken çok basit; adres çubuğunun yanındaki artı (+) butonuna tıklamak. Açık olan tüm sekmelerinize bakmak için de adres çubuğunun sağ tarafında yazan sayıya tıklamanız yeterli.

Aşağıya Alınan Adres Çubuğu

Parmakların hareketinden yola çıkarak tasarlanmış bu yeni özellik, adres çubuğunun artık ekranın üstünde değil de altında olmasını sağlıyor. Bu özellik şu an sadece Chrome beta sürümünde aktif.



Metin Boyutunu Ayarlama

Çoğu insan, internette yazı okurken pratik bir şekilde metin boyutunu küçültmeyi veya büyültmeyi çok ister. Bunu da düşünen Chrome, artık eskisi gibi "küçük-orta-büyük" şeklinde ayarlama yapmak yerine kaydırma çubuğu ile daha kolay bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Birkaç boyut kalıbına sığmaktansa, istediğiniz düzeydeki boyutla internette okumalar yapmaya devam edebileceksiniz.

Gizli Mod

Cihazınızda geçmişi kaydetmeden sitelerde gezmenize olanak sağlayan gizli mod ayarı, artık menüden kolayca etkinleştirilebiliyor. Her zaman olduğu gibi gizli modun tam olarak bir güvenlik sağlamadığını unutmayın. Gizli moddayken indirdiğiniz dosyalar telefonunuzda görünür. Yaptığınız yasa dışı işlemlerin, istendiği takdirde mobil veya kablosuz ağ servis sağlayıcıları tarafından erişilebileceğini unutmayın.

Şimdi sırada daha farklı özellikler var. Elinizdeki telefonu küçük cep bilgisayarına dönüştürecek bu özellikler uzun zamandır özellikle yazılımcılar tarafından bekleniyordu. Google, yanınızda bilgisayarınız olmasa da kod işlemlerinizi telefonunuz ile yapmanıza olanak sağlayan bazı özellikler sundu. İşte onlardan bazıları:

Geliştirici Özellikleri

Android Geliştirici Seçenekleri ile uyumlu bir şekilde çalışacak olan Google Chrome Geliştiri Araçlarıyla artık:

-Kendi Android içeriğinizi bilgisayar yardımıyla ayıklabileceksiniz (USB Bağlantısı gereklidir)

-Yeni kod ve hata düzeltmelerinin nasıl görüneceğini doğrudan Android cihazınızdan test edebileceksiniz. (USB bağlantısı gereklidir)

-Teorik olarak tamamen mobil cihazınızla bir web sitesi kurabileceksiniz. (USB bağlantısı ve bilgisayar yardımıyla)

Gizli Ayarlar

Android sürümü 8 ve üzerinde olanlar için yayınlanmış olan bu özellik, ağınızın hızını değiştirmek veya donanım ayarlarınızda oynama yapmaya olan sağlıyor. Bu özelliğe erişmek için öncelikle cihazınızın Sistem Ayarları menüsüne gidin, ardından Geliştirici Seçenekleri yazan yere tıklayın. Eğer bu ayar görünmüyorsa, Hakkında kısmına gelin. Telefon yapı numarasının üzerine 7 sefer tıklayın. İşte bu kadar! Artık geliştirici seçenekleri görünür durumda. Bu ayar sadece Chrome için değil, Android cihazınızdaki tüm geliştirici seçeneklerinin açılmasına olanak sağlar.

Gördüğünüz gibi Google Chrome, kullanıcılarından gelen isteklere göre tarayıcısını şekillendirmeye devam ediyor. Sizler de bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, güncelleştirmelerinizi yapmayı unutmayın.