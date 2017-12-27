'Androidciler' iTunes Hediye Kartlarını Nasıl Kullanabilir?

Bir Android kullanıcısının iTunes hediye kartını kendi adına kullanma şansı yoktur. Fakat yine de elinize geçen iTunes hediye kartını değerlendirmenin birkaç yolu bulunuyor.

Hediye almak güzeldir. Fakat bazı hediyeler alan kişiyi yeterince memnun etmez. Hatta bazı hediyeler bazı kişiler için fazlasıyla anlamsızdır. Örneğin; Bir Android kullanıcısına iTunes hediye kartı vermek gibi.

Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız hediye kartının tamamen işe yaramaz olduğunu düşünebilirsiniz fakat o kadar da önyargılı olmanıza gerek yok. Bir Android kullanıcısı olarak iTunes hediye kartını değerlendirmenizin birkaç yolu bulunuyor.

Takas Edin

Siz belki bir Android kullanıcısı olabilirsiniz fakat çevrenizde muhakkak bir iOS kullanıcısı olmalıdır. iOS kullanıcısı arkadaşınız ile hediye kartınızı bir hediye ya da para karşılığında takas edebilirsiniz. Böylece hediye kartını daha değerlendirmiş olursunuz.

Fiziksel Hediye Kartlarını Hediye Edin

Kart üzerinde adınız yazmadığı sürece fiziksel iTunes hediye kartlarını bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Böylece sizin için bir anlam ifade etmeyen bir kart ile bir arkadaşınızı mutlu edebilirsiniz. Özellikle söz konusu bir özel gün ise bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.

Reddit Hediye Kart Değişimi

Reddit kullanıcıları üye oldukları muhteşem platformda hediye kodlarını, bilgisayar parçalarını ve daha pek çok şeyi takas etmektedir. Hediye kartınızı Reddit’te küçük bir değer kaybı ile takas edebilirsiniz. Fakat bir şeyin %85’i, hiçbir şey’in %100’ünden iyidir.

Hediye Kartını Movies Anywhere’de Kullanın

Sahip olduğunuz hediye kartı iTunes ve Vudu’da geçerlidir. Movies Anywhere’de hediye kartını kullanarak iTunes, Vudu, Google Play ya da Amazon’dan film ya da filmler satın alabilirsiniz. Henüz hiçbir stüdyo Movies Anywhere’e desteklememektedir, bu nedenle film listesini dikkatli kontrol edin.