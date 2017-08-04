Android Kullanıcılarının Neden iPhone'u Tercih Etmiyorlar?

Yahoo'nun yaptığı ankete göre Android kullanıcılarının yüzde 73'ü, yalnızca jak girişi olmadığı için iPhone tercih etmiyor.

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte telefonlarında yer alan 3,5 mm jak girişini kaldırarak büyük bir cesaret göstermişti. Telefonlar, kutularından 3,5 mm jak girişini 'Lightning' girişine çeviren bir dönüştürücü ve Lightning konnektörlü kulaklıklarla birlikte çıkmıştı.

Kimileri tarafından tasarım konusunda oldukça iyi bulunsa da kimileri tarafından büyük bir eksiklik olarak nitelendirilen bu durum, telefonun şarj olduğu sırada kulaklık kullanımını engelliyordu. Apple bu sorunu çözmek için bir çözüm yolu üretti ancak ek masraf olduğu için çoğu kullanıcıyı pek memnun edemedi.

Yahoo Finans'ın yaptığı ankette Android kullanıcılarının % 73'ü sadece 3,5 mm jak girişi olmadığı için yeni iPhone modellerini tercih etmediğini belirtti. Apple tarafında, tasarımsal olarak eksik görülen 3,5 mm jak girişinin yeni cihazlarında konumlandırması söz konusu değil. iPhone 8'in lansman tarihine oldukça kısa bir süre kalmışken, tüm işaretler Apple'ın 2017'de olduğu gibi cesaret yoluna devam ettiğini gösteriyor.