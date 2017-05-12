Paralı Android Oyunları, Sınırlı Bir Süre İçin Ücretsiz!

Normalde ücret karşılığında satılan 4 Android oyununa ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Sınırlı süre boyunca geçerli olan bu kampanyayı kaçırmamanızı öneriyoruz.

Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir haberle karşınızdayız. Google Play’de milyonlarca uygulama ve oyun bulunuyor, durum böyle olunca bu kadar fazla seçeneğin arasından kaliteli oyunları seçmek zor olabiliyor. Normalde para verilerek satın alınan oyunların kalitesi, ücretsiz oyunlara göre daha iyi oluyor -istisnalar var tabii-. Biz de sizlere normalde ücretli, fakat şu an ücretsiz olan oyunları listeleyelim dedik.

Elinizi çabuk tutsanız iyi olacak, zira günün sonunda bütün oyunlar yeniden ücretli olacak. Oyunu indiren kişilerin yeniden indirmesi gerekmeyecek, o yüzden oyunu bedava indirirseniz sürekli oynayabileceksiniz. Bakalım, bu oyunlar arasından beğendiğiniz oyunlar olacak mı?

Ghost of Memories - normal fiyatı: 8,69 TL

Bulmaca oyunlarını seviyorsanız, bu oyun tam size göre demektir. Ghost of Memories’te bir kristal içinde sıkışıp kalmış kadının serbest kalma arayışını oynuyoruz. Gizemli güçleri serbest bırakmak ve bulmacaları çözebilmek için asayı kullanabilirsiniz. Ghost of Memories, son derece başarılı grafikler, etkileyici oynanış ve sağlam bir hikaye ile birlikte geliyor.

Game Studio Tycoon 3 - normal fiyatı: 11,99 TL

Game Studio Tycoon 3, adında anlaşılacağı gibi oyun stüdyosu yaratarak bu stüdyoyu yönetmeyi içeriyor. Özellikle yönetim simülasyon oyunlarını sevenler için güzel bir tercih olacak oyunda aynı anda farklı projeler üretebilmek için 3 bağımsız ekibe görev verebilir ve her türlü oyunu yaratabilirsiniz. Oyunlara vereceğiniz desteği belirleyebilir, düzenli güncellemelerini yapabilir ve reklam kampanyaları ile oyunlarınızın daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Son derece karmaşık yapısının dışında çok eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Dark Guardians - normal fiyatı: 2,50 TL

Sonsuz koşucu kategorisine giren Dark Guardians, canavarlarla mücadele ettiğiniz değişik bir koşucu oyunu. Karakterinizi güçlendirmenize yardımcı olacak kombine çarpanları elde etmek için saldırılara vakit ayırmanızı öneriyoruz.

oO - normal fiyatı: 1,39 TL

Kaçma/koşucu türüne girecek bu oyunda, çeşitli engellerden kaçarken belirli bir alanda dolaşan küçük beyaz bir noktayı oynuyorsunuz. oO, türevleri gibi kolay başlıyor ancak ilerleyen saatlerde daha zora doğru gidiyor.