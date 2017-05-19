Sınırlı Bir Süre Ücretsiz Olarak İndirebileceği 7 İkon Paket

Android telefonlarınızı özelleştirmeyi seviyorsanız, bugünkü haberimiz çok hoşunuza gidecek. Google Play’de ücretli olan bu ikon paketler, belirli bir süreliğine ücretsiz. Paketlerin fiyatları 1 dolar ve üstü olarak gözüküyor.
Bu ikonlarla telefonunuzun bütün uygulamalarını Galaxy S8 ikonları ile donatabilirsiniz. Kendinize en uygun ikon paketini seçmek için aşağıdaki listeden istediklerinizi indirebilirsiniz. Ancak unutmayın, uygulamalar belirlenen tarihlerinin dışında ücretli olabilirler, yani hızlı olmakta fayda var.
Perfect Icon Paketi - normal fiyatı: 2,99 TL - 2 gün kaldı
S8 Pixel Icon Paketi- normal fiyatı 3,59 TL - 4 gün kaldı
UX Experience S8 Icon Paketi - normal fiyatı 3,99 TL - 5 gün kaldı
Boekt Icon Paketi - normal fiyatı: 3,39 TL - 1 gün kaldı
M A M B O Icon Paketi - normal fiyatı: 2,69 TL - 1 gün kaldı
Cryten Icon Paketi - normal fiyatı: 1,99 TL - 1 günden az kaldı
Durgon - Icon Paketi - normal fiyatı: 1,99 TL - 1 günden az kaldı