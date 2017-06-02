Ücretsiz Olarak İndirebileceği 7 İkon Paketi!

Sizlere, Android kullanıcılarının sınırlı bir süre için ücretsiz olarak indirebileceği 7 ikon paketini sunuyoruz. Yalnız elinizi çabuk tutun, bazılarının süresi gün içerisinde dolacak.

Android cihazlarınızı özelleştirmeyi seviyorsanız, bu haber tam size göre. Daha önce de dönem dönem yaptığımız gibi yine sınırlı bir süreliğine ücretsiz olan uygulamaları sizler için sunacağız. Normalde parayla satılan 7 premium ikon paketi sınırlı bir süreliğine ücretsiz.

Bu ürünler arasından istediklerinizi indirerek, uygulamaların ikonlarını isteğinize göre özelleştirebilirsiniz. Bazı paketlerin süresinin dolmasına çok az bir zaman kaldı. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Ayrıca, uygulamaların içerisinde yer alan Graby Spin İkon paketinin Türk tasarımcı tarafından tasarlandığını da belirtelim.

Unutmayın, bu ikon paketlerini kullanmak için desteklenen arayüzlere sahip olmanız gerekebilir. Uygulamalar zaten size desteklenen arayüz uygulamalarını açıklıyor. Telefonunuzdaki arayüz ikon paketlerini desteklemiyorsa, uygulamalar farklı arayüzlerin indirme seçeneğini sizlere sunuyorlar.

MATERIALISTIK İkon Paketi - Normal fiyatı: 2,19 TL - Kalan Süre: 2 gün

SIMPAX İkon Paketi - Normal Fiyatı: 2,19 TL - Kalan Süre: 2 gün

Graby Spin İkon Paketi - Normal Fiyatı: 1,99 TL - Kalan Süre: 5 gün

DARKMATTER İkon Paketi - Normal Fiyatı: 2,79 TL - Kalan Süre: 1 gün

Dives İkon Paketi - Normal Fiyatı: 2,39 TL - Kalan Süre: Bugün bitiyor

Almug İkon Paketi - Normal Fiyatı: 2,39 TL - Kalan Süre: Bugün bitiyor

Peace World Icons İkon Paketi - Normal Fiyatı: 3,49 TL - Kalan Süre: 1 gün