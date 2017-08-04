Android'li "Essential Phone" BestBuy'da Göründü

Google kurucularından Andy Rubin'in Mayıs ayında tanıttığı Essential PH-1, uzun bir gecikmenin ardından yakın zamanda çıkarılacak gibi görünüyor.

BestBuy sayfasında "Yakında Stoklarda" olarak listelenen Andy Rubin'in ve bizim Android dünyasına yeni bir soluk katacağı umuduyla beklediğimiz Essential PH-1, söz verildiği tarihte satışa çıkmayı başaramamış aksine bir çok üst düzey çalışanını da kaybetmişti.

Mayıs ayında telefonu görücüye çıkardıktan sonra "Satışa 30 gün sonra başlamayacak olsam size telefonu göstermezdim" diyen Rubin'in sözlerinin üzerinden gördüğünüz gibi 60 gün geçti. Bu süreç boyunca telefon; FCC'den sertifikasını alarak kullanıma uygundur ibaresine sahip olmuş ve bir hafta önce de şirket yöneticileri telefonun "ya şimdi ya da bir kaç hafta sonra satışa çıkacak" şeklinde saçma bir açıklamasıyla ilgi çekmişti.

BestBuy listelerine eklenen cihaz şuan hiç bir mağazada satın alınabilir durumda değil ve iki farklı versiyonu bulunuyor. Biri Unlocked yani SIM kilidi olmayan her operatörde kullanılabilir model; diğeri ise Amerikan operatörlerinden Sprint'e ait olan model. Yine bir anlamsız denebilecek nokta da burada başlıyor. Genelde akıllı telefonların SIM kilitsiz modelleri diğerlerine göre daha pahalı satılırken Essential PH-1'in Unlocked modeli 699 dolar, Sprint modeli 749 dolardan listelenmiş durumda.

Telefon hakkında tabi ki her şey mantıksız değil. Adındaki PH-1, açtığımız zaman PH-ONE yani "phone" haline geliyor. Bu şekilde Essential Phone ortaya çıkmış oluyor. Özellikler kısmındaysa kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak model neslinin en yenisi Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 5,7 inç 1440p çözünürlüklü IPS çerçevesiz ekran sunuyor. Kendisine yakışmayacağını düşündüğümüz bir kaç özellik ise MicroSD kart desteğinin eksikliği ve küçük 3050 mAh'lik bir pilden oluşuyor. Telefon siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.