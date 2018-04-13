Google'ın kullanımını genişletme çabasında olduğu Android Mesajlar uygulaması, yakında web tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

Google’ın Android Mesajlar uygulamasını, Apple’ın iMessage uygulaması gibi platformlar ve cihazlar arası kullanılabilen bir mesaj uygulamasına dönüştürmek istediği zaten biliniyor. XDA Developers üyeleri, Google’ın Android Mesajların geleceği için hangi çalışmalar içinde olduğunu ortaya çıkardı.

XDA Developers üyelerinin Android Mesajlar uygulamasının kaynak kodunda buldukları bir ‘yenilik’, PC ya da Mac kullanıcılarının yakında Android Mesajlar uygulaması aracılığı ile web tarayıcıları üzerinden SMS, MMS ya da Zengin İletişim Servisleri (RCS) protokolü ile iletiler gönderip alabileceklerini gösteriyor.

Kullanıcılar tarayıcı üzerinden messages.android.com adresine girdiklerinde, karşılarına tıpkı WhatsApp Web’de olduğu gibi bir QR kod çıkacak. Kullanıcıların tek yapması gereken bu kodu telefonları ile taramak ve ardından masaüstünde mesajlaşmanın keyfini çıkarmak. Elbette ki bu işlem için kullanıcıların bir Google hesabı bulunması gerekiyor.

Sistem, iMessage’ın Mac, iPad ve iPhone cihazları arasında kullanılması ile benzer şekilde çalışıyor. Bu nedenle, özellikle Apple kullanıcılarına fazla yabancı gelmeyecektir. Ayrıca sistem, Android tabletler ve Chrome OS işletim sistemi kullanan ürünlerle de uyumlu olacak.