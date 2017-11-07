Kredi Kartı Boyutlarında Olan Android Telefon: NichePhone-S!

Japon FutureModel, telefonunda yalnızca arama yapmak ve SMS göndermek gibi basit işlemleri gerçekleştirmek isteyenler için NichePhone-S adında minimalist bir Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

Bir dönem ‘cep’ telefonları cebe sığmaz boyutlardaydı. Daha sonra biraz daha küçülmeye ve tek elle kullanılabilir hale gelmeye başladılar. Ardından akıllı telefonların çıkması ile her model bir öncekinden daha büyük olmaya başladı ve telefonların tek elle kullanılabilir olması gerektiğini düşünen Apple dahi 5.8 inç boyutlarında akıllı telefonlar tanıtmaya başladı.

Akıllı telefonların büyümesi ve pahalılaşması ile yalnızca arama ve SMS gibi basit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için kaliteli ve ‘küçük’ bir cihaz bulmak zorlaştı. Fakat yeni ortaya çıkan bir sızıntı, Japon FutureModel şirketinin bu ayın sonlarına doğru NichePhone-S adında minimalist bir akıllı telefon tanıtacağını gösteriyor.

NichePhone-S, neredeyse bir kredi kartı boyutlarında olan, yalnızca müzik dinleyip, arama yapıp, SMS gönderebileceğiniz ve buna rağmen nedendir bilinmez, Android işletim sistemini kullanan bir akılsız telefon. Cihazın her ne kadar Bluetooth kulaklıklara bağlanmak gibi ulvi yetenekleri bulunsa da bir dijital saat benzeri ekranının olacağı söyleniyor.

Akıllı telefon fiyatlarının 7000 bin TL’lere yaklaştığı bir dünyada sadece amaca hizmet eden lüksten uzak cihazların bulunması güzel bir şey tabi. Ancak hesap makinesinden bozma bu cihazın 95 dolar fiyat etiketi olacağını düşünürsek kullanıcılar tarafında bir karşılığı olmayacağını tahmin etmek çok zor değil.