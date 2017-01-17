Android Nougat Güncellemesi Alacak Olan Samsung Cihazların Tam Listesi

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için dağıtılmaya başlanan Android Nougat güncellemesini alacak Samsung cihazların tam listesini sizlerle paylaşıyoruz.

Gün içinde Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlanmasıyla beraber, diğer Samsung telefonlarını kullanan kişiler de telefonlarının Android Nougat güncellemesini alıp almayacağını sormaya başladılar. Güncellemeyi alacak olan Samsung cihazların tam listesini aşağıda paylaşıyoruz.

Galaxy A3 ( 2016 ve 2017 )

( ve ) Galaxy A5 ( 2016 ve 2017 )

( ve ) Galaxy A7 ( 2016 ve 2017 )

( ve ) Galaxy A8

Galaxy A9/A9 Pro

Galaxy S6

Galaxy S6 Active

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge+

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S7 Active

Galaxy Note 5

Galaxy Tab S2

Ayrıca bu cihazlara ek olarak Galaxy J5 (2016), Galaxy J7 (2016) ve Galaxy Tab A tabletinin Android Nougat güncellemesi alabileceği söyleniyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok.