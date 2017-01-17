Android Nougat Güncellemesi Alacak Olan Samsung Cihazların Tam Listesi

Gün içinde Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Nougat güncellemesinin dağıtılmaya başlanmasıyla beraber, diğer Samsung telefonlarını kullanan kişiler de telefonlarının Android Nougat güncellemesini alıp almayacağını sormaya başladılar. Güncellemeyi alacak olan Samsung cihazların tam listesini aşağıda paylaşıyoruz.
- Galaxy A3 (2016 ve 2017)
- Galaxy A5 (2016 ve 2017)
- Galaxy A7 (2016 ve 2017)
- Galaxy A8
- Galaxy A9/A9 Pro
- Galaxy S6
- Galaxy S6 Active
- Galaxy S6 Edge
- Galaxy S6 Edge+
- Galaxy S7
- Galaxy S7 edge
- Galaxy S7 Active
- Galaxy Note 5
- Galaxy Tab S2
Ayrıca bu cihazlara ek olarak Galaxy J5 (2016), Galaxy J7 (2016) ve Galaxy Tab A tabletinin Android Nougat güncellemesi alabileceği söyleniyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok.
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