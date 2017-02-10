Xperiablog, Android Nougat’ın son sürümünü alacak cihazların hangileri olduğunu açıkladı.

Android Nougat güncellemesi, yavaş yavaş da olsa şirketlerin yaptığı dağıtımlarla daha geniş mobil cihazlara ulaşmaya devam ediyor. Son olarak Xperiablog, Android 7.0 Nougat güncellemesine erişecek Sony cihazlarının hangileri olduğunu açıkladı.

Bu cihazlar sırasıyla şu şekilde:

Xperia Z5 serisi

Xperia Z3+

Xperia Z4 Tablet

Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere bu cihazlar, daha önce 32.3.A.0.372 yapı numaralı Nougat güncellemesine sahiplerdi fakat bazı problemler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise 32.3.A.0.376 yapı numaralı yeni sürüm dağıtıldı. Bu sürümle birlikte ses kaydıyla ilgili yaşanan sorunlar dahil olmak üzere birçok hatanın düzeltilmesi hedefleniyor.