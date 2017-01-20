Android Nougat Güncellemesiyle Galaxy S7 ve S7 Edge'e Gelen 7 Önemli Özellik

Android Nougat güncellemesi, Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge’e birçok özellik kazandırdı. Bu özelliklerin en önemli 7 tanesini sizlerle paylaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Nougat güncellemesi dağıtılmaya başlanmıştı. Bu güncellemeyle birlikte Galaxy S7 ve S7 Edge’e çok önemli 7 özellik eklendi.

Yeni Durum Çubuğu

Arka plandan bildirimlere kadar bu iki telefonun durum çubuğundaki her şey bu güncellemeyle birlikte değişti. Simgelerin altında yer alan yazılar silindiği için Hızlı Panel artık daha temiz bir görüntüye sahip. Buradaki simgeler 3x3 yerleşim düzeninde yeniden organize edilmiş, böylece onları bulmak daha kolay hale gelmiş. Bütün Android Nougat barındıran telefonlardaki gibi, bilgileri kısa ve öz bir şekilde göstermek için bildirimler grup haline getirildi. Ayrıca Nougat güncellemesiyle birlikte mesajlar doğrudan bildirim bölümünden cevaplanabiliyor.

Daha Uyumlu Simgeler

Hemen göze çarpmayan bir başka değişiklik ise ana ekrandaki simgelerin şekillerindeki değişiklik. Simgelerin oval şekli korunurken daha muntazam bir görünüme sahipler. Ayrıca simgelerde kullanılan ana renk sayısı daha az görsel karışıklık için 9’dan 7’ye düşürülmüş durumda.

Performans Modu

Yeni performans modu seçeneği, pil tasarrufu ayarlarının yanı sıra, oyun ve medya tüketimi seçeneklerini de barındırıyor. Oyun modu bazı yararlı fonksiyonlar sağlıyor. Eğlence modu, ses ve görüntü kalitesini artırırken yüksek performans modu, en yüksek kalitedeki ekran ayarlarını mümkün kılıyor.

Çoklu Pencere Modu

Samsung’da bulunan çoklu pencere ya da bölünmüş ekran özelliği, Android Nougat güncellemesiyle birlikte daha çok fonksiyona kavuşuyor. Geliştirilmiş kontrol, ekran boyutunun kolaylık ayarlanmasına imkan tanıyor. Çoklu pencere modu, beş ayrı pencereye kadar destek sunarken kullanıcılar aynı anda yedi uygulamayı kullanabiliyorlar.

Samsung Pass

Samsung Pass, Galaxy S7 ve S7 Edge’te desteklenen ve Samsung’un internet tarayıcısında internet sitelerine giriş için ana anahtar görevi gören bir özellik. Samsung Pass sayesinde kullanıcılar, seçili internet sitelerine ve uygulamalara parmak izlerini kullanarak giriş yapabiliyorlar. Bu özellik, yakın zaman içinde mobil bankacılık uygulamalarına da entegre edilecek.

Basitleştirilmiş, Hareket Tabanlı Kamera Arayüzü

Kameranın kadraj modundaki 12 adet kısayol, 4’e düşürüldü ve artık diğer her şeye ekranı kaydırma yoluyla erişilebiliyor. Ön kamera için yukarı, efektler için sola ve çekim modu için sağa kaydırma kullanılıyor.

Yeni Ayarlar

Ayarlardaki menü ağacı, iki katmanlı düzen uygulanarak kısaltıldı ve simgeler daha sade bir hale getirildi. Ayrıca ekran çözünürlüğü değişikliği menüsü gibi birçok yeni ayar da eklendi.