Android 7.0 Nougat Kullanım Oranı Daha %1 Bile Olamadı!

Google’ın Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladığı listede, uzun yıllar sonra Android Froyo’nun adının yer almaması ve Android Nougat’ın hala en az kullanılan Android sürümü olması dikkat çekti.

Android sürümlerinin kullanım oranları Google tarafından açıklandı. Kullanım oranlarının yer aldığı listede, bir Android sürümünün yer almaması ise dikkat çekiyor. Bu sürüm, Android’in 2.2 ve 2.2.3 arasındaki sürümlerini temsil eden Android Froyo oldu. 2010 yılında kullanıma sunulan Froyo’nun geçtiğimiz yılki kullanım oranı %0,1’in altındaydı ve uzun yıllar sonra nihayet Froyo’nun ismi bu listede yer almıyor. Ancak bu Froyo’nun kullanımının bittiği anlamına gelmiyor, zira tabloda kullanım oranı %0,1’in altında olan sürümlerin gösterilmediği belirtilmiş.

3-9 Ocak tarihleri arasındaki 7 günlük periyotta Google Play Store’a giriş yapan cihazlar baz alınarak hazırlanan listede, en çok kullanılan sürümün toplamda %33,4 kullanım oranıyla Android Lollipop olduğu görülüyor. Onun ardından ise %29,6 kullanım oranıyla Android Marshmallow gelirken üçüncü sırada da %22,6 kullanım oranıyla Android KitKat yer alıyor.

22 Ağustos 2016’da resmi olarak kullanıma sunulan ve Android’in en güncel sürümü olan Android Nougat ise, %0,7 kullanım oranıyla şu anda en az kullanılan Android sürümü olarak dikkat çekiyor. Çoğu telefon üreticisinin Android Nougat dağıtımını henüz gerçekleştirmediği düşünüldüğünde, bu pek de şaşırtıcı bir sonuç değil.