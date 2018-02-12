Bilgisayarda Başlat çubuğu olan, çoklu pencere açabildiğiniz bir Android Nougat hayal edin. Size yardımcı olmak için Android x86'yı takdim edelim.

Google’ın mobil işletim sistemi Android, telefonlardan televizyonlara, otomobillerden akıllı saatlere kadar her türlü mobil cihaza uyum sağladı. Fakat onu bilgisayarlarda çok sınırlı sayıda ve nadir şekilde gördük. Intel ve AMD’nin 32 bit işlemcili bilgisayarlarında çalışan bu özel sürüm, masaüstü Android deneyimini bizlere sunuyor.

Projenin ilk uygulandığı bilgisayar ise taşınabilirlik konusunda rakipleriyle arasına önemli bir fark koyan Lenevo Yoga modelli bir dizüstü.

Android x86, diğer üçüncü parti ve oldukça kötü optimizasyona sahip ROM’lara benzemiyor. Çünkü mobil görünümün esas alındığı değil, masaüstü tecrübesinin esas alındığı bir sistemi ayaklarımıza kadar getiriyor.

En yeni Android sürümünden bir adım geride olmasına rağmen, Nougat’ın aslında o kadar da eski olmadığını hatırlatalım. Şu ana kadar bilgisayar için yapılmış olan en güncel Android sürümü tabanlı ve en stabil ROM ile karşı karşıyayız.

Tıpkı Mac veya Windows gibi: Birden fazla pencereli Android!

Bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarda çalışan işletim sistemlerinde bulunan harika bir özellik de Andorid x86 ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, aynı anda birden fazla pencereyi kontrol edebiliyorlar. Diğer taraftan Windows’un görev çubuğu mantığını temsil eden bir de araç çubuğu bilgisayar deneyimini maksimuma çıkartıyor. Fakat çubuk altında sanal gezinme tuşlarının varlığı gözünüzü biraz rahatsız edebilir.

Herhangi bir Android ROM’da olduğu gibi Android x86’yı da bilgisayara yüklerken oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda Android x86’yı Virtualbox gibi sanal disk görüntüleyicilerle de çalıştırabiliyorsunuz. Ancak sanal çalıştırma seçeneğin sistemi yavaşlatacağını da unutmayın.

Android x86 7.1’e ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.