Android Nougat'ın Kullanım Oranı Kısa Sürede İkiye Katlandı!

Android'in güncel işletim sistemi Nougat, çok kısa süre içinde ciddi bir patlama gerçekleştirdi. Artık Android Nougat'ın kullanıcılar tarafından benimsendiğini söyleyebiliriz.

Android Nougat, Nisan ayında kullanıcılar tarafından iyice benimsendi ve kayda değer bir pazar payı artışı gerçekleştirdi. Mart ayında yüzde 2.4 olan Android 7 Nougat kullanımı, Nisan ayının üzerinden bir hafta geçmemesine rağmen yüzde 4.5 seviyesine tırmandı.

Android İşletim Sistemi Kullanım Oranları

Nougat yüzde 4.5 seviyesinde iken, Marshmallow'un pazar payı yüzde 31.2. Lollipop yüzde 32'lik payıyla liderliğini sürdürüyor. Android KitKat yüzde 20 düzeyindeyken, Jelly Bean ise yüzde 10.1'lik paya sahip. Söz konusu değerler, 3 Mart'tan itibaren Play Store'a giriş yapan Android cihazlardan derlendi. Android 7 Nougat'ın yeni amiral gemisi telefonlarının tanıtılması ile iyice popüler olacağını düşünüyoruz. Ne de olsa sırada Android O var ve geliştiriciler gaza biraz daha fazla basacaklardır.