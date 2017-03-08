Android Nougat'ın Mart Ayındaki Önlenemez Yükselişi!

Mart 2017, giderek bir efsane olmaya aday olan Android'in yeni baştacı Nougat'ın ayı oldu.

Google’ın dünyada en fazla kullanılan mobil işletim sistemi ünvanına sahip Android ekosisteminin son üyesi olan Nougat sürümü için haberler çok iyi.

Mart 2017’de açıklanan resmi rakamlara göre tüm Android sürümlerinin dağıtımını yüzdelik dilimlerle görüyoruz. Bir önceki aya kıyasla iki kat artış gerçekleştiren Nougat, %2,8’lik bir paya sahip olmuş. Android cihazların tüm dünyada ne kadar yaygın olduğunu düşünürsek, bu yükseliş hem eski sürümleri ortadan kaldırmaya hem de güçlü rakibi Apple’ın işletim sistemi iOS’a kafa tutmaya yeterde artar.

Aslında bu yükseliş Google’ın eski bir çok cihazı bile yeni işletim sistemiyle güncelleme stratejisinin ne kadar doğru olduğunun ispatı. Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge, Moto G4 ve G4 Plus gibi çok ilgi gören cihazlar da cabası. Hala güncelleme alması beklenen bir çok model varken, yeni gelecek cihazlarla bu yükselişin devam edeceği aşikar.

Tıpkı Nougat gibi bir önceki sürüm Marshmallow da önceki aya göre ufak bir yükseliş sergilemiş. Lollipop önceki aya nazaran biraz gerilemiş. Nougat’ın alınan güncellemeler ve kutu içinde gelen cihazlarla yükseliş gösterdiğini biliyoruz. O halde Lollipop kaydettiği payı Marshmellow’a ikram etmiş gözüküyor. Diğer bütün sürümler de yeni aile üyelerinin yaygınlaşmasıyla egemenliğini hızla kaybediyor.

Eğer siz de Nougat kullanıyorsanız görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.