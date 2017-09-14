Android Nougat 'Sonunda' KitKat'ı Geçmeyi Başardı!

Android işletim sistemi çalıştıran cihazların çeşitliliği, alandaki parçalanmış versiyon dağılımının temel nedenini oluşturmakta. 5 yıllıktan 1 aylığa kadar her tür işletim sisteminden cihaz bu listede.

Android Oreo'nun listede yer almasından önce yayınlanan son versiyon grafiği karşımızda. Yeni verilere göre Nougat sonunda ihtiyar KitKat'ı geçmeyi başardı. Başlamadan belirtelim yoksa daha Eylül bitmedi ki diyebilirsiniz; veriler her ayın en geç ikinci haftasına kadar 7 gün boyunca toplanarak medyaya dağıtılır.

Android sektöründeki inanılmaz parçalanmışlığın temelinde yatan en büyük sebep üretici sayısı ve cihaz çeşitliliği. Örneğin Apple'da olduğu gibi güncellenmesi gereken sadece üç-beş Android cihaz olsaydı bu kadar parçalı bir grafik ile karşı karşıya olmazdık. Neyse, geçen aya göre oldukça yavaş ilerleyen Nougat'ın durumuyla ilgili tek suçlu üreticiler. Güncelleme vaatlerini doldurmayan ya da Android Oreo tanıtılmasına rağmen hala Android Nougat güncellemesi üzerinde çalışan üreticilerin haddi hesabı yok. Ağustos ayında tüm Android cihazların 13,5'inde yüklü olan Nougat, bir ayda yavaş bir ilerlemeyle %15,8'e yükseldi. Bu yükseliş Nougat'ın sonunda çıkalı neredeyse 4 yıl olan Android 4.4 KitKat'ı geçmesini sağladı.

Piyasada hala lider konumda yer alan Marshmallow, neredeyse hiç bir azalma eğilimi göstermiyor. %32,2 ile birinci konumda yer alan Android M'i %28,2 ile Android Lollipop takip ediyor. Antik dönemden kalma Gingerbread ve Ice Cream Sandwich sürümleri ise gittikçe soylarının tükenmesine yaklaşmaktalar.