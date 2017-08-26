Android Nougat Yüklü Galaxy J7 Yeniden Göründü!

Samsung'un 2015 yılı orta seviye modellerinden Galaxy J7, Android Nougat 7.0 yüklü şekilde yeniden ortaya çıktı.

En son Haziran ayında tüm J7 akllı telefonların Nougat alacağına dair yaptığımız haberimizi destekler nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı. Wi-Fi Alliance, kısaca WFA'nın sayfasında ortaya çıkan telefon orjinal Galaxy J7 modeli ve Android 7.0 Nougat yüklü durumda.

Wi-Fi sertifikası alması demek cihazın hemen 7.0 güncellemesi alacağı anlamına gelmiyor ancak yakın zamanda tüm cihazlara ulaşacak sürümün hala Samsung'un ajandasında olduğunu açıkça gösteriyor.

Galaxy J7 kullanıcıları için bu iyi haber, yakın zamanda cihazlarının 7.0 sürümüne güncelleneceğini gösterirken kötü haber ise bunun alacakları son güncelleştirme olacak olması.