  • Android O Ayarlar Uygulamasıyla Kullanıcılara Neler Sunacak?

Android O, 'Ayarlar' Uygulamasıyla Kullanıcılara Neler Sunacak?
2
0
0
0
0
Google'ın yeni işletim sistemi, kullanıcılara daha fazla yetki veriyor ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.

Google’ın Android ekosisteminin son üyesi olarak geliştirdiği Android O, Nougat’a göre çok daha özelleştirilebilir arayüz ve seçenekler sunmaya geliyor. 

Fark edilecek ilk şey, aslında Google'ın yazılım firması sıfatının yanında Android O ile beraber telefon üreticisi sıfatını da tamamen kazanma çabası. Bu yüzden, kullanıcıya işletim sisteminde daha yüksek seviyelerde ayar seçenekleri sunmasını bekliyorduk. Nougat’lı Pixel cihazların ayar menüsü ile yeni ayar menüsü arasında oldukça fazla değişiklik var. Biraz daha yakından bakalım:

  
İLGİLİ HABER

Android O'nun Geliştirici Sürümünde Karşılaşacağınız 9 Yeni Özellik!


 
Ayarların, geçiş ekranlarında kaydırmaları kaldırılıp gözlerimizin alışması gereken yeni bir kullanımla sunulduğunu söyleyebiliriz. Minimal tasarımlara sahip batarya sekmesi, oldukça şık ve anlaşılır duruyor. Bu yolla karmaşıklaşan yüksek seviye ayarlarını daha basit bir şekilde sunmak, oldukça akıllıca bir hamle olmuş.

  

Telefonunuzla Mükemmel Videolar Çekmenizi Sağlayan Aparat: DJI OSMO+ ve Mobile -Videomuz için buraya tıklayın!
Kaynak : http://www.androidpolice.com/2017/03/21/android-o-feature-spotlight-the-settings-app-has-been-completely-overhauled/
Etiketler: android o, Android Oreo, ayarlar, settings
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0
Yorumlar