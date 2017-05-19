Android O ile birlikte pil ömrünü uzatmak için bir menü geliyor. Normal pil menüsünü daha fazla kullanışlı yapacak Android O, uygulamaların aktif ve arka plan güç tüketimlerini söyleyecek.

Google, arka planda gerçekleşen aktiviteleri keserek, Android pil ömrünüzü uzatmayı hedefliyor. Yakında piyasaya sürülecek olan Android O ile Google, pil ayarları menüsünde kullanıcıların belirli uygulamaların arka planda ne kadar pil tükettiğini anlamalarını kolaylaştırmak için daha fazla özellik sunuyor. Şu anda telefonunuzu açıp ayarlardan pil alanına geldiğinizde, hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini görebilirsiniz. Bu pil olayını bilmek güzel olsa da bu tüketimin nerede olduğunu bilmediğimiz için bir şey yapamıyoruz. Android O’da ise bu ayarlar menüsü daha işlevsel bir hale getirilecek.

Android O ile birlikte pil ayarlarında, yalnızca bir uygulamanın sorumlu olduğu pil kullanımının yüzdesini değil, aynı zamanda kullandığınız harcamanın nerede olduğunu da görebileceksiniz. Örneğin bir uygulamaya dokunduğunuzda, pil tüketiminin arka planda mı yoksa aktif kullanımda mı olduğunu görebileceksiniz. Bu sayede uygulamaların yanlış çalışıp çalışmadığını görebilir, telefonun pilini silip süpüren uygulamalar için önlem alabilirsiniz.

Android O ile birlikte pilinizin nerelerde kullanıldığını çok daha işlevsel olarak görebilecek ve buna göre önlem alabileceksiniz.