Android O Gelmeden Launcher’ını Telefonunuza Yükleyin!

Eğer cihazınız Android 6.0.1 Marshmallow veya daha yeni bir sürümle çalışıyorsa, Google’ın son harikası Android O’nun başlatıcısını denemeniz artık mümkün.

Google'ın şu an geliştiricilere sunduğu ve mükemmel yeniliklerle gelen mobil işletim sistemi Android O (8.0) için artık pek uzun bir zaman kalmadı. Tasarımda kullanıcı dostu yeniliklere gien Google, başlatıcısındaki kalabalığı kaldırdı ve ekranı yukarıya doğru çekerek açabileceğimiz menü tasarımını getirdi. Çiçeği burnunda işletim sisteminin nasıl gözüktüğünü deneyimlemek ise artık mümkün:

XDA Developers ekibindeki bir geliştiricinin oluşturduğu başlatıcıyı kurmak için, cihazınızın Google Play Store’da listelenmemiş uygulamaları yüklemesine izin vermeniz gerekiyor. Yükleme yapabilmek için öncelikle Ayarlar’a gidin ve Güvenlik sekmesine tıklayın. Ardından Bilinmeyen Kaynaklar kısmındaki kutucu açık hale getirin ve indirdiğiniz dosyaya tıklayıp Yükle’ye basın.

Ayrıca bazı kullanıcıların birkaç hata ve sorun yaşadığını belirtelim. Nitekim daha yeni gün yüzüne çıkan bir işletim sistemine ait olan tasarımı kısa sürede kopyalamak zor. Yapılan ikinci bir güncellemeyle bazı hatalar giderilse de, sorun yaşama ihtimaliniz hala bulunuyor. Uygulamanın .apk dosyasın şuradan indirebilirsiniz.

Yeni Android O Pixel Launcher hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Güncelleme: Android 7.1.2 ile Google Pixel'de kullanılmaya başlayan kaydırmalı menü özelliği, Android O ile birlikte güncellemeyi alan bütün cihazlara gelecek. Ayrıca, Android 7.1.2 için yayımlanmış Launcher ile benzer fakat, tasarım açısından minik farklılıklar içeriyor. Aynı şekilde Google Duvar Kağıtları'nı ve çeşitli ikon paketlerini kullanmanız mümkün.