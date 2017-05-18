Google'ın dün yaptığı konferansta tanıttığı Android O'da yeni bir özellik daha var. Artık uygulamalara özel widget'ları uygulama ikonuna basılı tuttuğumuzda görebilecek ve ana ekranımıza kolayca yerleştirebileceğiz.

Bildiğimiz gibi widget'lar, Android işletim sisteminde hep ilginç yerlerdeydi. Daha Android işletim sisteminin ilk üretildiği zamanlarda bile neredeyse bütün uygulamalar kendi özel widget'larını üretmişti. Uygulama içeriklerine kolayca ulaşabilmemizi sağlayan Widget'lar hala sıklıkla kullanılsa da, onları seçebileceğimiz ayar kısmının yeri hep değiştirildiği için bulmakta zorlanıyorduk.

Google, bu problemi çözmek için yeni işletim sistemine yeni bir özellik getirdi. Bu özellik sayesinde widget'ların kullanımı daha da yoğunlaşacak. Bu yeni widget ekleme kısmından faydalanmamız için uygulama ikonlarının üzerine basılı tutmamız gerekiyor. Uygulama ikonlarına basılı tuttuğumuzda açılan menüde bulunan Widgets menüsünden uygulamaya özel üretilmiş çeşitli widget'lara ulaşabilir ve ana ekranımıza ekleyebiliriz.

Birçok yenilik içeren Android O ile ilgili bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Bakalım bizi başka ne gibi iyileştirmeler bekliyor.