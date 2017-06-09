Android O İle Birlikte Bildirimlerde Değişiklik!

Android O'nun bugün yayınlanan yeni geliştirici sürümü ile birlikte Android O'nun medya bildirimlerinin değiştiği ortaya çıktı. Yeni tasarım, çok daha şık duruyor.

Android O geliştirici sürümünün güncellenmesi ile birlikte ortaya çıkan çok hoş bir özellik var. Yeni güncelleme ile medya bildirimlerinin renk kodlaması tamamiyle değişmiş durumda. Ayrıca müzik veya videoların bildirim panelinin sağında yer alan görselin tarzı çok daha şık bir görünümle değişti. Normalde keskin kapak görseli kullanan Android, yeni özellik ile birlikte fotoğrafın solundan sağına doğru ufak bir saydamlık eklemiş.

Bu saydamlık ve renk paletleri sayesinde bildirim panelinin üzerinde gözüken yazılar, çok daha şık ve modern duruyor. Sönük pastel renkleri tercih eden Google, bu sayede telefonunuzu açtığınızda karşınıza çok daha kaliteli bir bildirim ekranını çıkartıyor.

Google Play Müzik, Spotify ve Youtube gibi uygulamaların bildirim ekranları bu sistemden faydalanabilecek. Ayrıca zamanla diğer müzik uygulamaları bu sisteme geçiş yaparak daha kaliteli bir görünüme kavuşmak isteyeceklerdir. Bu özelliklerle birlikte Youtube Red ve Chrome gibi uygulamaların da arka planda video oynatmasına izin verilecek.

Android O Geliştirici Sürümü 3 ile birlikte gelen birçok yenilik var, ancak bu basit değişiklik bile işletim sistemine yeni bir tat katmayı başarıyor.