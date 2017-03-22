Android O'daki Özelleştirilebilir İkonlar Nasıl Çalışıyor?

Geliştiricilerden sonra son kullanıcıya da sunulması beklenen yeni ikon özelliğini değerlendirdik.

Çoğu zaman üçüncü parti bir yazılım desteği ya da işletim siteminin çekirdeğini kırmadan ikonları özelleştiremezsiniz. Üretici size ne sunduysa ikonlarınızın görünümü de öyledir. Merakla beklediğimiz Android O’nun kullanıcıyı bu konuda çok memnun edecek bir özelliği bulunuyor.

Firma, bu özellikle birlikte ekranlarımıza biraz hayat katmayı ve biraz özgürlük alanı yaratmayı hedefliyor. Geliştirici sürümünde gün yüzüne çıkan ancak an itibariyle son kullanıcıya pek uygun gözükmeyen yenilik, eminiz ki Android O son kullanıcıya çıkana kadar daha kolay kullanıma sahip olacaktır.

Ayrıca uygulama geliştiricileri farklı cihazlar için farklı ikonlar tasarlayabilecekler. Örneğin Facebook uygulaması simgesi Google Pixel XL için kare şeklinde, ancak Samsung Galaxy S8'de görüntülenirken dairesel bir şekilde olabilir. Ayrıca sevdiğiniz tasarıma sahip ikonu cihazınızdaki tüm ikonlara uyarlamak içinde kullanabileceksiniz.

Özelleştirilebilir simgeler için ayrı bir Google uygulaması mı yoksa Ayarlar uygulamasına gömülü bir seçenek mi gelecek, şu an için net değil. Ayrıca uygulama geliştiricileri daha yüksek çözünürlüğe sahip ikonları tasarlayacak ve efekt katmanı ekleyebilecekler.

Yeni işletim sistemi, geliştiricilere daha geniş bir kullanıcı arabirimi ve simge tasarımı çeşidi sunacak gibi görünüyor. Şuradaki bağlantıya tıklayarak Android O geliştiriciler sayfasına gidebilirsiniz.