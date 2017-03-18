Android O İle Gelmesi Beklenen Değişiklikler

Android O ile mobil platform kullanıcılarını neler bekliyor? Henüz işletim sistemi hakkında resmi açıklamalar yapılmadı fakat söylentiler mevcut...

Google'ın geliştirici etkinliği olan I/O konferansı sadece iki ay sonra yapılacak. Konferans gerçekleşmeden, konferansta tanıtılması beklenen Android O'ya dair yeni detaylar, varsayımlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu bağlamda söylentilere göre Android O'da resim-içinde-resim özelliği kullanılabilir.

Android Nougat'ın yaşı pek olgun sayılmaz. Fakat Android O da hemen çıkmayacak, en azından güz dönemine kadar işletim sisteminin piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Yani işletim sistemini denemek için en az 6 ay kadar bir süre var diyebiliriz. İşletim sistemi için Oreo isminin kullanılacağı söylenenler arasında. Ancak daha önceki Nutella fiyaskosundna yola çıkarak, Oreo markasının Android ile ilişkilendirilmeyeceğini düşünüyoruz. Vikipedi'den tatlı isimlerine baktığımızda bize O ile başlayan tek İngilizce tatlı isminin "Ostkaka" olduğu görülüyor. Biraz garip olurdu açıkçası: Android Ostkaka. Bu arada eklemekte fayda var, Ostkaka bir İsveç tatlısı. Ost peynir, Kaka ise kek anlamına geliyor, yani kısacası Peynir Tatlısı (Çizkek - Cheesecake).

Android O ile gelebilecek değişikliklere değinirsek şöyle sırayabiliriz:

Bildirimlerde değişiklikler

Uygulamalara bildirim rozetleri

Resim içinde resim modu, bir nevi çoklu ekran

Asistan entegrasyonuyla birlikte akıllı metin seçim araç çubuğu

Sınırlandırılmış arkaplanda çalışan uygulama aktivitesi

Uyumlu simgeler

MediaRecorder API geliştirmeleri

Kurumlara yönelik birçok yeni özellik

Şimdilik Android O'da gelmesi beklenen özellikler böyle. Peki sizin yeni işletim sisteminden beklentileriniz neler?