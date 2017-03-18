Android O İle Gelmesi Beklenen Değişiklikler

Google'ın geliştirici etkinliği olan I/O konferansı sadece iki ay sonra yapılacak. Konferans gerçekleşmeden, konferansta tanıtılması beklenen Android O'ya dair yeni detaylar, varsayımlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu bağlamda söylentilere göre Android O'da resim-içinde-resim özelliği kullanılabilir.
Android Nougat'ın yaşı pek olgun sayılmaz. Fakat Android O da hemen çıkmayacak, en azından güz dönemine kadar işletim sisteminin piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Yani işletim sistemini denemek için en az 6 ay kadar bir süre var diyebiliriz. İşletim sistemi için Oreo isminin kullanılacağı söylenenler arasında. Ancak daha önceki Nutella fiyaskosundna yola çıkarak, Oreo markasının Android ile ilişkilendirilmeyeceğini düşünüyoruz. Vikipedi'den tatlı isimlerine baktığımızda bize O ile başlayan tek İngilizce tatlı isminin "Ostkaka" olduğu görülüyor. Biraz garip olurdu açıkçası: Android Ostkaka. Bu arada eklemekte fayda var, Ostkaka bir İsveç tatlısı. Ost peynir, Kaka ise kek anlamına geliyor, yani kısacası Peynir Tatlısı (Çizkek - Cheesecake).
Android O ile gelebilecek değişikliklere değinirsek şöyle sırayabiliriz:
- Bildirimlerde değişiklikler
- Uygulamalara bildirim rozetleri
- Resim içinde resim modu, bir nevi çoklu ekran
- Asistan entegrasyonuyla birlikte akıllı metin seçim araç çubuğu
- Sınırlandırılmış arkaplanda çalışan uygulama aktivitesi
- Uyumlu simgeler
- MediaRecorder API geliştirmeleri
- Kurumlara yönelik birçok yeni özellik
Şimdilik Android O'da gelmesi beklenen özellikler böyle. Peki sizin yeni işletim sisteminden beklentileriniz neler?